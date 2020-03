Die erfreuliche Entwicklung bei Rychenberg

Ein vielversprechender junger Trainer aus den eigenen Reihen, ein halbes Dutzend zusätzliche selber ausgebildete und drei externe Talente, zwei neue anstelle der bisherigen drei Ausländer sowie ein breiterer Kader. Es waren mutige, gleichzeitig aber auch perspektivisch interessante Entscheide darunter, die der HC Rychenberg vor der Saison 2019/20 gefällt hatte. Sie waren freilich auch angezeigt gewesen, um einerseits die vor allem in der Breite und Durchschlagskraft der Offensive ausgemachten Schwachstellen zu beheben und andererseits dem Credo Nachdruck zu verleihen, den nachstossenden Nachwuchshoffnungen eine gewichtigerere Rolle in der NLA-Mannschaft zu geben.

Die Stabilität erst ab Runde 7 gefunden

Der neue Trainer Philipp Krebs hatte die Chancen und Risiken vor der Saison treffend zusammengefasst, als er von mehr Qualität und Quantität sprach, im gleichen Atemzug aber darauf hinwies, dass etlichen Spielern die NLA-Erfahrung abging und sie darum etwas Zeit bräuchten, um sich zu etablieren. Dass seinem Team aber der Saisonstart ausserordentlich schwer fallen würde, hatte der Trainer dennoch nicht erwartet: «Nach einer ordentlichen Vorbereitung, in der wir einen Schritt in Richtung Leistungskultur machten, missriet uns der Start.» Lediglich vier Punkte holte der HCR in den ersten sechs Runden. «Wir spielten nicht schlecht. Die Resultate stimmten aber nicht, da noch einige entscheidende Elemente fehlten.»

«Von ein paar Ausreissern abgesehen, spielten wir ab der siebten Runde recht konstant auf einem ansprechenden Niveau»HCR-Trainer Philipp Krebs

Die fehlenden Erfolge und auch der gelegentlich erhobene Vorwurf, nicht immer ans Limit zu gehen, machten den neuen Spielern und auch der Trainercrew klar, dass sie noch eine Schippe drauflegen mussten. Die Mannschaft verstand und die Trainer bewahrten die Ruhe. Zudem schweisste sie der Gegenwind zusammen. Dies alles schlug sich von da an in den Leistungen nieder. «Von ein paar Ausreissern nach oben und unten abgesehen, spielten wir ab der siebten Runde recht konstant auf einem ansprechenden Niveau», fasste Krebs den Aufwärtstrend zusammen. Besonders erfreulich war diese Entwicklung, weil der Trainer nicht davor zurückschreckte, arrivierte Kräfte auf die Bank zu setzen. Selbst in heiklen Momenten gab er bei entsprechender Leistung Jungen den Vorzug und bot ihnen so die Möglichkeit, ihren Erfahrungsschatz zu erweitern.

Das Potenzial wachrütteln

Die Steigerung ab Mitte Oktober fand ihren Niederschlag auf beiden Seiten des Spielfeldes. Die durchschnittliche Produktion stieg von fünf auf 5,8 Tore. Sie war allerdings einigen Schwankungen erlegen. Auf begeisternde Partien folgten immer wieder solche mit geringer Durchschlagskraft. Ein Umstand, der zum Teil mit dem tiefen Durchschnittsalter der Mannschaft und ihrer fehlenden Routine zu erklären war. Die Anzahl der Gegentore fiel im selben Zeitraum von sechs auf 4,4 und gewann damit wieder jene Stabilität und Konstanz, die den HCR unter dem heutigen Frauen-Nationaltrainer Rolf Kern ausgezeichnet hatte.

Die Steigerung bildete sich in den Ergebnissen ab. Im Anschluss an den zähen Start holte der HCR aus 14 Partien 29 Punkte, verlor in dieser Zeit bloss ein einziges Mal in der regulären Spielzeit und sicherte sich so vorzeitig die Teilnahme an den Playoffs. In deren drei Partien, die bis zum Abbruch der Saison ausgetragen werden konnten, bewies der HCR, dass er sich im Laufe der Saison an Köniz und Malans, den «Best of the Rest» hinter den Meisterschaftsfavoriten Wiler und GC, herangetastet hatte. Zum Anschluss an die Top 4 trug bei, dass die internen Ziele allesamt erreicht werden konnten: «Wir steigerten uns fortlaufend und waren in den Playoffs auf unserem besten Level», freute sich Krebs. «Daneben wollten wir auch eine der besten drei Verteidigungen stellen und in jedem Spiel so auftreten, dass uns keine andere Mannschaft für die Playoffs wählt. Beides gelang uns.»

Das Spiel mit Ball verbessern

Eine Ursache der positiven Entwicklung war, dass einige Spieler zu überzeugen wussten. So lieferte Captain und Nationalspieler Nils Conrad ein weiteres Mal eine noch besserere Saison ab als die vorangegangene und sein aus der NLB geholter Bruder Levin bot eine richtig starke Rückrunde. Torhüter Ruven Gruber und sein Stellvertreter Nicolas Schüpbach waren erneut sehr sicherere Rückhalte und Samuel Nussbächer, der Routinier mit einer Vergangenheit bei Wiler, hatte wesentlich mehr zu bieten, als viele erwartet hatten, und war nicht zuletzt abseits des Feldes eine klare Verstärkung. Nicht zu vergessen sind auch die jungen Tim Aeschimann und Daniel Keller, die einen grossen Schritt nach vorne machten. Bei anderen hingegen kamen die zweifellos vielversprechenden Anlagen erst zeitweilig zum Tragen.

Dieses schlummernde Potential wachzurütteln, gehört mit zu den Aufgaben für die kommende Saison. Darüber hinaus will Krebs vor allem Zeit ins Offensivspiel investieren: «Wir müssen in erster Linie konstanter werden und mehr Tore schiessen.» Mit 118 Toren war der HCR bloss die Nummer 7 der Qualifikation. «Unser Spiel mit Ball hat sich stark verbessert. Wir wollten gegen alle Gegner auch mit dem Ball etwas machen. Aber Entwicklungen in diesem Bereich sind sehr langwierig.» Auch bei der Ballannahme, im Abschluss und in der Physis sieht Krebs trotz Fortschritten weiteren Handlungsbedarf: «Wir streben ein Team an, das in allen Bereichen des Spiels ein gutes Niveau besitzt. Wir setzen nicht nur auf eine Stärke.»