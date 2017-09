Die erste grosse Aufgabe

Sein Weg ins Trainermetier war vorgezeichnet. «Ich habe mein ganzes Leben im Basketball verbracht», erzählt Mitar Trivunovic. Mehr als 20 Jahre lang habe er Basketball gespielt, rechnet der 40-jährige vor. In Serbien, der Slowakei, Slowenien, Zypern, Ungarn, Polen, Deutschland, Tschechien - und auch in der Schweiz. Zuletzt sei er schon als Spieler ein Trainer gewesen, findet er: «Die letzten drei, vier Jahre habe ich gespielt und mich vorbereitet wie ein Coach».«Trivunovic kann alle Positionen von von Aufbau bis Flügel spielen. Er gilt als abwehrstark und als geeigneter Akteur für das schnelle Umschalten von Abwehr und Angriff – und punktet von allen Positionen aus.» So beschrieb ihn die lokale Zeitung, als er im deutschen Regionalligisten Werne anheuerte. Wer so viel beherrscht, der kann auch viel weitergeben. Das macht Trivunovic seit dem Sommer in Winterthur.

Vor den Sommerferien, zu Besuch im Training der NLA-Basketballer: Zusammen mit Daniel Rasljic, der die Winterthurer Fanionteams in die höchste Spielklasse führte, gibt Mitar Trivunovic Anweisungen. Er beobachtet die Spieler, korrigiert hie und da einen Block oder zeigt die korrekte Wurftechnik. «Ich denke den ganzen Tag über Basketball nach», gab er nachher zu Protokoll. «Ich bin sehr glücklich, dass Daniel Rasljic mich in dieses familiäre Umfeld gebracht hat und mir diese aussergewöhnliche Chance gibt.»

Einer, der die Liga kennt

In der Schweiz war der 1,96 m grosse Aufbau- und Aussenspieler schon als Spieler engagiert. Vier Mal. 2001 rief ihn Milan Mrkonjic an. Trivunovic verstärkte daraufhin das von Mrkonjic trainierte Pully in den Aufstiegsspielen in die NLA und spielte ein Jahr später mit den Waadtländern die Playouts. Von 2013 bis 2015 war Trivunovic dann zwei Saisons für Pully lizenziert, danach eine weitere in der Nationalliga B für Nyon.

«Das dritte Mal in Pully war ich schon älter», blickt Trivunovic auf seine Zeit am Genfersee zurück. «Ich hatte Tempo verloren, dafür mehr Erfahrung.» Sie nützt ihm auch in Winterthur bei seiner Arbeit mit den beiden NLA-Teams. «Ich kenne die Liga, ich kenne die Spieler und ich kenne die Mentalität.» So könne er gewisse Situationen erahnen und sich darauf vorbereiten, sagt Trivunovic, der in Serbien eine 4-jährige Ausbildung zum Sportlehrer und Coach durchlief.

Zum Basketball fand er als 13-Jähriger. Weil er grösser war als die anderen, schickte ihn ein Lehrer zum Basketball. «Er sagte mir, da wäre ich gut.» Vorher hatte Mitar Trivunovic Fussball gespielt. «Von dort hatte ich eine gute Motorik. Da lernen sie dich rennen», lacht er. Sein Vorbild: Drazen Petrovic, der Jugoslawien 1990 zum WM-Titel führte. Von ihm hatte er zu Hause ein Poster hängen. «Für mich war er der beste Spieler, den es in Europa je gab.»

Ein Einstieg ganz oben

Wie Petrovic wurde auch Trivunovic Basketball-Profi im Ausland. Auf dem erlernten Beruf (Zimmermann) hat er nie gearbeitet. Das hat auch Schattenseiten. Derzeit ist der 40-Jährige weit weg von der Familie, seiner Frau und den Töchtern Magdalena (13) und Marta (8). Sie sind in Kraljevo wohnen gelieben. «Ich bin ein Jahr an einem Ort, das nächste vielleicht an einem anderen. Ich will nicht, dass meine Familie mitreisen und jedes Jahr die Schule, Arbeitsort und Freundeskreis wechseln muss.»

Letzte Saison sammelte Trivunovic Erfahrung als Assistenztrainer in seinem Stammverein Sloga Kraljevo. Unter seinem früheren Trainer Bosko Djokic, der die Wahl so erklärte: «Ich kenne ihn als grossen Spieler. Aber ich glaube, dass er noch ein besserer Trainer sein kann.» Er sei froh gewesen, dass ihm jemand den Einstieg ermöglicht habe, «und das gleich in der höchsten Liga», erzählt Mitar Trivunovic.

In Winterthur war vorgesehen, dass der 40-Jährige als Jugend-Koordinator einsteigt und Daniel Rasljic als Assistenztrainer zur Seite steht. «Im Leben musst du einen Schritt nach dem anderen machen», sagt Trivunovic. Nun ist es anders gekommen. Anfang dieser Woche hat Daniel Rasjic den beiden NLA-Mannschaften mitgeteilt, dass er sich mehr auf sein Amt als Sportchef konzentieren will. Weil er weiss, dass die NLA-Teams bei Mitar Trivunovic als Headcoach in guten Händen sind – und dass dieser die Chance als Trainer in der höchsten Liga braucht. (Der Landbote)