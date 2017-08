Doppelsieg für Tamara Schnyder

Am Start waren Reiter aus mehreren Nationen, die Siegerin hiess aber in beiden Springen Tamara Schnyder und wohnt unweit des Turnierplatzes in Gütighausen. Die erfolgsverwöhnte Springreiterin, die sich über jeden ihrer häufigen Siege freut, als ob es der erste ist, zeigte sich angesichts des erneuten Erfolgs selber sprachlos: «Ich kann es mir selber nicht erklären, es läuft zurzeit einfach!» In der ersten Prüfung sass sie im Sattel der schnellen schwarzen Stute Excona, in der zweiten ritt sie den 10-jährigen Quinsten TS. Diese wird sie auch in den nächsten Tagen einsetzten.

Martin Fuchs zeigte sich dem Publikum

Auf dem Programm stand auch ein Warm-up für die Teilnehmer der Schweizer Meisterschaft der Elite. Bei dem freien Training durfte sich jeder Reiter 90 Sekunden Zeit nehmen, um seinem Pferd die Arena zu zeigen und einige Hindernisse zu springen. Das Angebot wurde nicht sehr rege genutzt: nur 16 der gemeldeten 35 SM-Teilnehmer zeigten sich dem Publikum. Darunter jedoch Martin Fuchs, der EM-Team-Bronzegewinner, der die Gelegenheit nutze, um mit der erst 8-jährigen Westfalen-Stute Victoria eine ruhige Runde zu absolvieren. (Der Landbote)