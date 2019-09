Ein erster Punkt war zu wenig Ertrag

Der HC Rychenberg holt in der Doppelrunde seinen ersten Punkt der Saison. Richtig zufrieden sein konnte er mit dieser Ausbeute freilich nicht. Vor allem über die verpasste Chance vom Sonntag in Chur muss sich die Mannschaft von Philipp Krebs böse ärgern. Die Dominanz und das klare Plus an gefährlichen offensiven Aktionen hätten zweifellos zum ersten Vollerfolg reichen müssen. Doch wie tags zuvor gegen Wiler-Ersigen liess der HCR zu viele herausgespielte Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. Der amtierende Meister stellte alles in allem wie erwartet die stärkere Equipe und gewann (zu hoch) mit 7:2. In Chur hätte aber mehr als eine 5:6-Niederlage nach Verlängerung herausschauen müssen.

Noch etwas zu wenig mutig

Wie bereits in seinem ersten Heimspiel gegen GC musste sich der HCR auch im zweiten Anlauf vor heimischer Kulisse mit der Rolle des Aussenseiters begnügen. Nach dem letztjährigen Finalisten war der amtierende Meister Wiler-Ersigen zu Gast. Warum die Berner die Nummer 1 der Liga sind, demonstrierten sie in der Axa-Arena im Startdrittel. Kein anderes Team spielt technisch so blitzsauber und keines begeht in Ballbesitz so wenige Fehler. Darin lag auch der grosse Unterschied zum HCR. Er konnte zwar mitspielen und sich zuweilen gar festsetzen, doch unterliefen ihm jene zwei Fehler zu viel, die ins Verderben führen. In der 13. Minute wars ein verpatzter Querpass im Aufbau, eine Minute später ein Abpraller, der nicht rechtzeitig weggeschlagen wurde.

Wer geglaubt hatte, das 0:2 wäre eine frühe Vorentscheidung, sah sich aber getäuscht. Die Winterthurer wurden mutiger und brachten den Favoriten wiederholt in grosse Schwierigkeiten. So unantastbar, wie die Gäste im ersten Abschnitt gewirkt hatten, waren sie dann doch (noch) nicht. Mehrere Male schien das Anschlusstor nahe, doch vertat der Gastgeber selbst die besten Möglichkeiten. Allein das neu zusammengestellte Trio Noah Püntener, Patrik Dóža und Tuomas Iiskola liess ein halbes Dutzend Mal die Kaltblütigkeit im Abschluss vermissen. So endete das zweite Drittel, das dem HCR den Ausgleich oder gar mehr hätte bringen müssen, mit 0:1.

Nach der zweiten Pause wurde Wiler wieder stabiler und liess nun wieder weniger zu. Mit der ihm eigenen Klasse und mit Selbstvertrauen baute es seinen Vorsprung aus und brachte den Erfolg im letzten Abschnitt ziemlich sicher über die Distanz. «Wiler war besser», analysierte Krebs, «aber ein 2:7 war es nicht.» An seiner Mannschaft gefallen hatte ihm, dass sie den Gegner in der Defensive meistens im Griff hatte und ab dem Mitteldrittel Chancen kreieren konnte. «Wir machten vieles gut, besassen aber leider zu lange zu wenig Mut.» Trotzdem, nach dem argen Dämpfer gegen Langnau zeigte seine Mannschaft eine Reaktion, die auf den baldigen ersten Erfolg hindeutete.

Vorteile zu wenig genutzt

Dass dies nicht schon tags darauf geschah, entsprach so gar nicht dem Geschehen auf dem Spielfeld. Mit Ausnahme der letzten acht Minuten vor der ersten Pause, in denen der HCR einen 2:0-Vorsprung hergab, kontrollierte und bestimmten die Winterthurer das Spiel beinahe von A bis Z und fanden auch immer wieder den Weg zu guten bis sehr guten Torchancen. Vor allem im Mitteldrittel bekamen die Zuschauer zahlreiche davon zu sehen, wobei insbesondere die zweite Linie ein ums andere Mal für Gefahr sorgte.

Woran es allerdings auch diesmal mangelte, war daraus ausreichend Kapital zu schlagen, sich so für die Anstrengungen zu belohnen und sich resultatmässig abzusetzen. Nach dem 2:0 gelang es nie mehr, den Vorsprung auf mehr als einen Treffer auszudehnen. Statt nach vierzig Minuten eine Vorentscheidung herbeigeführt zu haben, liessen die Winterthurer den Bündnern die Tür zum Sieg offen.

Und der Gastgeber nahm die Offerte an. Mit einem zusätzlichen Feldspieler konnte er vorerst für keine Gefahr sorgen, doch als die Winterthurer zu weit aufrückten, traf Chur zwanzig Sekunden vor Schluss per Konter zum Ausgleich. Und es kam für den HCR noch bitterer. In der 4. Minute der Verlängerung senkte sich ein abgelenkter Distanzschuss unhaltbar hinter dem starken Ruven Gruber zum 5:6 ins Tor.