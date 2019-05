Fehlstart der BCW-Frauen in die Finalserie

Dieses Mal war die Differenz zu gross. Unzählige Male hatten die Winterthurer Basketballerinnen in den letzten Monaten Partien nach einem Rückstand noch gedreht. Auch im Cupfinal vor einer Woche lagen die Frauen aus dem BCW mehrheitlich im Hintertreffen, besiegten die favorisierte Auswahl von Elfic Fribourg jedoch dank eines starken vierten Viertels noch mit zwei Punkten Unterschied. Doch im ersten Spiel der Playoff-Final-Serie lagen die Winterthurerinnen nach zehn Minuten 7:30 im Rückstand. Schon nach drei Minuten und einem Zwischenergebnis von 2:11 sah sich BCW-Headcoach Daniel Rasljic dazu gezwungen, eine erste Auszeit zu beantragen. Doch auch danach fanden die Winterthurerinnen nicht zu ihrem Teamspiel. Nicolette Gilday und LaBrittney Jones wurden vom Gegner im ersten Viertel beinahe komplett neutralisiert (sie warfen beide nur je zwei Punkte). Noch dazu wartete Elfic Fribourg zu Beginn mit einer tollen Trefferquote auf – bei allerdings sehr vielen offenen Würfen.

So komme es heraus, «wenn wir meinen, dass wir gut sind, ohne Kampf und Intensität spielen und ich als Trainer keine Wechselmöglichkeiten habe», meinte Daniel Rasljic nach der Niederlage enttäuscht. «Der Gegner hat bekommen, was er wollte.» Nämlich viel Platz. Die eigene Teamleistung sei enorm schlecht gewesen, urteilt Rasljic. «Mit gewissen Elementen könnten wir Fribourg schlagen. Aber wir haben unsere wichtigste Waffe weggegeben.»

Nichts kreieren können

Der 23-Punkte-Rückstand aus dem ersten Abschnitt war nicht mehr wettzumachen. Immerhin hielten sich die Winterthurerinnen anschliessend besser: Die restlichen drei Viertel gingen im Skore nahezu ausgeglichen aus (54:51). Doch auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem BCW nicht, Gefahr über die Aussenpositionen aufzubauen. Nur zweimal trafen die Cupsiegerinnen von der Drei-Punkte-Linie – Elfic Fribourg dagegen elfmal.

«Für freie Dreier musst du etwas kreieren», weiss Rasljic. Und das gelang am Sonntag selten. Ein Tag zum Vergessen also? «Nein, ein Tag zum Analysieren», meint der Trainer. «Um das Video zu schauen und die Dinge in den nächsten zwei Tagen im Training zu verbessern.» Die nächste Begegnung der Best-of-five-Serie steht am Mittwoch an. Erneut werden die Winterthurerinnen auswärts antreten. «Der psychologische Vorteil ist definitiv weg», erklärt Rasljic. Vielleicht ist das kein Nachteil. (Der Landbote)