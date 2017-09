Gedämpfter Optimismus bei Rychenberg

Die Erwartungen haben sich beim HC Rychenberg abgeschwächt. Herrschte vor einem Jahr viel Optimismus vor, ist diesmal die Stimmung vor dem Saisonstart gedämpfter. Zum einen ist dies dem Nachhall der letzten Saison geschuldet. In dieser war der HCR nach einer Qualifikation, die er auch dank der wenigsten Gegentore auf Rang 2 abgeschlossen hatte, hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet.Ihren Ursprung hatte diese Bruchlandung im Cupfinal. Den Pokal bereits vor Augen hatten die Winterthurer ihn noch aus der Hand gegeben. Wenige Tage nach diesem fatalen 25. Februar folgte ein erstes Playoffspiel, «in dem wir mit einem Tor führten, das Geschehen kontrollierten, dann ein dummes Gegentor kassierten und noch verloren», erinnert sich Cheftrainer Rolf Kern. Von diesen zwei Tiefschlägen erholte sich der HCR nicht mehr und schied im Viertelfinal – ohne grosses Aufbegehren – aus. Für das unerwartete Out macht Kern mentale Gründe verantwortlich: «Es war eine sehr bittere, aber ebenso lehrreiche Erfahrung, die wir da machten.»

Parli und die Jungspunde

Dass die erwartungsfrohe Haltung der letzte Saison einer nüchterneren gewichen ist, liegt freilich auch am zurückliegenden Transferfenster. Vor allem die Liste der Abgänge ist länger als beabsichtigt. Neun Spieler sagten Rychenberg am Ende der letzten Saison adieu, darunter fünf Stammkräfte und zwei der drei etatmässigen Center.

Diesen erheblichen Aderlass konnte Sportchef Patrick Albrecht nur teilweise wettmachen. Auf der Habenseite stehen nur vier Zuzüge. Die bloss partiell gelungene Kompensation liegt unter anderem daran, dass es schwierig ist, Schweizer Spieler mit Können oder Potenzial zu verpflichten. Die Verbundenheit mit der Scholle ist im Unihockey nach wie vor gross.

Ein Name sticht bei Rychenbergs Neuen hervor: Linard Parli. Nach Jahren bei Chur und GC war der 30-jährige Flügelstürmer zuletzt zwei Saisons lang in Schweden engagiert und kehrte nun in die Schweiz zurück. Vom physisch starken Ex-Internationalen aus Malix erhofft sich Albrecht nicht nur eine Reihe Tore, sondern sieht in ihm auch «einen Leader, der Spiele entscheiden und seine Mitspieler mitreissen kann.» Neben Parli gehören die vielversprechenden Simon Baumer, Nicolas Schüpbach und Tobias Studer aus der eigenen Talentschmiede neu dem NLA-Kader an. Wie bald sie das höhere Niveau adaptieren werden, wird sich weisen. Ebenfalls noch etwas Zeit und Erfahrung wird der neu zum Center umfunktionierte Verteidiger Sämi Gutknecht benötigen.

Beeinträchtigte Vorbereitung

Durch die negative Transferbilanz umfasst das Team bloss 16 Feldspieler. Kern ist sich der Gefahren des schmalen Kaders bewusst, sieht darin jedoch nicht nur Nachteile: «In der letzten Saison mussten wir wiederholt Spieler auf die Tribüne setzen», was bei den Betroffenen für Missmut gesorgt habe. «Diesmal müssen wir einfach hoffen, dass die Verletzungshexe nicht allzu oft zuschlägt.» Ansonsten kann es rasch ungemütlich werden.

Einen Vorgeschmack auf eine derartige Malaise erhielt der HCR in der Vorbereitung. Bis zu sechs Spieler waren angeschlagen und bis zu neun Spieler fehlten im Training. Unter den Abwesenden befanden sich auch einige Leistungsträger: Rasmus Sundstedt zum Beispiel fehlt seit Längerem und Parli verpasste drei Viertel aller Einheiten. Dazu gesellt sich die mehrmonatige Abwesenheit des langjährigen Captains Lukas Grunder. Unter diesen Voraussetzungen war es schwierig, die Trainingsqualität hochzuhalten und die angegangene Systemerweiterung zu implementieren.

Die Resultate der Testspiele lassen denn auch vermuten, dass der HCR zum Saisonstart noch nicht mit voller PS-Zahl am Werk sein dürfte. Gegen GC, Helsingborg, Chur und Stresovice (CZE) setzte es vier Niederlagen ab, ehe gegen Waldkirch (6:3) und Kloten (8:7) erste Erfolgserlebnisse folgten. Irritieren lässt sich Kern davon nicht: «Ich wäre in unserer Entwicklung gerne etwas weiter. Aber die Leistung gegen das starke Helsingborg und die erste Hälfte gegen Chur waren ganz okay.»

Unterstützung für Kern

Immerhin kann Kern in den unruhigen Zeiten auf eine breitere Unterstützung an der Bande zählen. Die im Verein als ehemalige Cheftrainer bekannten Philippe Soutter und Daniel Costa haben die Nachfolge von Jonas Grunder angetreten. In der Verdoppelung seiner Assistenten sieht Kern zwei Vorteile: «Einerseits ist garantiert, dass nun mindestens zwei Trainer im Training stehen, und andererseits haben neue Ideen einen positiven Effekt.» Soutter macht auch eine klare Ansage zum schmalen Kader: «Genau so entsteht eine eingeschworene Truppe. Und eines ist in dieser Saison klar: Verstecken kann sich niemand.» (Der Landbote)