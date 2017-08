«Ich will zeigen, dass ich dahin gehöre»

Samir Leuppi, Sie haben am Sonntag den Unspunnen-Schwinget in Interlaken auf Rang 4b abgeschlossen. Wie haben sie diesen Tag erlebt? Samir Leuppi: Ich war ja das erste Mal in Interlaken dabei. Es war imposant, vor 17000 Zuschauern zu schwingen. Und es war eine Ehre, unter den 120 besten Schwingern der Schweiz zu sein.

Haben sie im Vorfeld mit einem derart guten Resultat gerechnet? Gerechnet nicht, aber ich wusste, dass einiges möglich ist. Das Potenzial ist da.

Sie hatten in den letzten Jahren öfters mit Verletzungen zu kämpfen Ja, das hat meine Karriere bisher geprägt. Aber es waren Verletzungen, die jeden hätten treffen können. Gerade auch im letzten Winter. Zuerst konnte ich wegen dem Sprunggelenk nicht trainieren, dann brach der Mittelhandknochen und ich fiel nochmals zwei Monate aus. Ich konnte deshalb erst Februar/März ins Athletik-Training einsteigen. Schwingtraining habe ich vor der Saison kaum machen können.

Trotzdem: Mit sieben Kränzen, dem Gewinn des Zürcher Kantonalschwingfestes und nun dem Spitzenrang in Interlaken haben sie eine äusserst erfolgreiche Saison hingelegt. Das ist in der Tat erstaunlich. Vielleicht lag es daran, dass ich aufgrund der kurzen Vorbereitung keinen Druck hatte. Ich wollte einfach gesund bleiben und wenn möglich ein paar Kränze machen.

Wie bewerten Sie das Resultat in Interlaken: Muss man das als Eintagsfliege sehen oder war es vielmehr ein erstes grosses Ausrufezeichen in ihrer Karriere? Ich hoffe, es war ein Ausrufezeichen und man muss auch auch in Zukunft mit mir rechnen. Mit einem guten Aufbau im Winter will ich noch weiter kommen.

Was sind ihre nächsten Ziele? Ich möchte mich in der Spitze etablieren, zeigen, dass ich da hingehöre. Und wenn möglich auch mal ein nationales Fest gewinnen. Vor allem aber muss ich gesund bleiben.

Ist die Saison für sie nun beendet? Ja. Es sind noch ein paar kleinere Feste, aber die lasse ich aus, weil ich noch in den WK muss. Ab November beginne ich mit dem Aufbau für die nächste Saison. (landbote.ch)