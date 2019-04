LaBrittney Jones – für beide Seiten ein Glücksfall

Verlieren? LaBrittney Jones ist das, seit sie in Winterthur lizenziert ist, erst einmal passiert. Zuletzt reihte der BCW zwölf Siege aneinander. Die Amerikanerin war oft die auffälligste Spielerin: Topskorerin (26 Punkte pro Partie), Eroberin der meisten Abpraller (14 Rebounds im Durchschnitt) und wertvollste Akteurin (37 Evaluationspunkte pro Match). LaBrittney Jones ist für den BCW ein Glücksfall – und der BCW für die Spielerin.

«Ich wusste nicht viel über die Schweiz, bevor ich hierher kam.»LaBrittney Jones

Denn die erste Hälfte der Saison, die war für sie zum Vergessen. In ihrem griechischen Verein Proteas Voulas lief es der Centerspielerin aus Texas nicht rund. Im Frühjahr 2018 hatte sie 16 Punkte pro Partie geworfen. Im Herbst 2018 war es noch die Hälfte. «Im Sommer gab es einen Wechsel des Coaches und des Systems im Angriff», erklärt sie. «Für mich persönlich war das nicht gut.» Das Angebot aus Winterthur kam gerade zur richtigen Zeit.

«Ich wusste nicht viel über die Schweiz, bevor ich hierher kam», sagt sie. Doch ihr sei erklärt worden, was sie antreffen werde und was der Club erwarte. «Dass das Kader klein ist, ich Rebounds erobern, verteidigen und die Teamkolleginnen einsetzen muss.» Dass sie mithelfen soll, die Juniorinnen im Team besser zu machen. «Das werden sie auch – aber nicht über Nacht.» Immerhin steht mit Iva Bosnjak schon die erste in der Startformation. «Ich nenne sie unseren X Factor.»

Die Beine im Eisbad pflegen

Im freien Angriffsspiel, das BCW-Headcoach Daniel Rasljic bevorzugt, kann LaBrittney Jones ihre Stärken einbringen: Das Spiel lesen, auf neue Situationen reagieren, sich im Duell eins gegen eins unter dem Korb durchsetzen. «In meinem letzten Jahr am College habe ich auch ein offenes System gespielt», berichtet die 1,85 m grosse Flügel- und Centerspielerin. Der Start beim BCW gelang nach Mass. «Es fühlte sich alles einfach an», blickt sie zurück. Inzwischen hätten die Gegner sie besser studiert.

Die Playoff-Halbfinal-Serie gegen Genf war harte Arbeit. Das erste Spiel gewann der BCW nach zwei Verlängerungen. Jones und ihre Landsfrau Nicolette Gilday pflegten ihre sauren Beine am Folgetag im Eisbad. «Wir holten zwei Säcke Eis von der Tankstelle.» Während der zweiten Partie musste sich LaBrittney Jones wegen einer Prellung am Knie behandeln lassen. Trotzden lief sie auch im dritten Spiel auf und führte den BCW zum ersten Mal in den Playoff-Final.

Doch bei Erfolgen mit dem BCW soll es nicht bleiben. Sie träumt vom Sprung in die US-Profi-Liga. «Mein Ziel ist es, im nächsten Jahr Probetrainings in einem WNBA-Teams mitmachen zu dürfen», verrät sie. Dazu müsse sie aber beständiger werden und ein noch höheres Level erreichen. Es wäre ein steiler Aufstieg, hatte sie doch den Basketball nach ihrem Studium in Management zuerst zur Seite gelegt und eine Stelle in einer Autovermietung angetreten.

Keine für die Autovermietung

Sie hielt es dort nur ein halbes Jahr aus. «Ich spürte das Verlangen, weiter Basketball zu spielen. Und ich hatte auch weiter mit meinem College-Team trainiert», erinnert sie sich. Und die Autovermietung? «Ich vermisse die Personen von dort, aber nicht die Arbeit», schmunzelt LaBrittney Jones. Auch nach der Karriere als Profisportlerin möchte sie im Sport arbeiten. «Aber nicht als Trainerin, sondern in der Organisation. Um Trainerin zu sein bin ich zu wenig geduldig.»

Aber erst einmal will sie am Samstag in Biel mit dem BCW den Cupfinal gewinnen. «Es wäre der perfekte Tag für den Cupsieg», meint sie. Es ist ihr 24. Geburtstag. Gegner ist Elfic Fribourg. Die Winterthurerinnen wissen, wie der Sieger der NLA-Qualifikation zu bezwingen ist: Am 24 März gelang ihnen auswärts ein 70:55-Erfolg. Es war bisher Fribourgs einzige Niederlage in dieser Saison. Ab 5. Mai erküren die beiden Teams in einer Best-of-5-Serie auch den Meister.

Gewohnt, weg zu sein

Sie sehe gern Filme, spaziere in der Stadt und schaue sich Gebäude an, trinke Kaffee und rede über Basketball, beschreibt LaBrittney Jones die Stunden ausserhalb der Trainings. Das letzte spielfreie Wochenende nutzte sie zu einem Trip nach Mailand. Sie kennt nichts anderes, als weit weg von zu Hause zu sein. Das College in Arizona, wo sie den Uni-Abschluss machte, ist 14 Stunden Autofahrt von ihrer Heimatstadt Cedar Hill entfernt.

Daheim ist sie nur noch in der Zwischensaison. Dann gibt es ein paar Wochen Basketballpause, bevor wieder die Aufbauarbeit für die neue Saison beginnt. In Europa zu sein, bringe ihr neue Erfahrungen. «Und ich habe hier viel mehr Freiheiten», sagt LaBrittney Jones. Sie sei eine Indoor-Sportlerin, bemerkt sie. In der High School spielte sie auch Volleyball. (Der Landbote)