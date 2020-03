Pfungemer Radballer knapp am Cupsieg vorbei

Das Finalturnier um den Schweizer Cup der Radballer in Altdorf wurde zum Zweikampf zwischen den routinierten Teams aus Pfungen und Mosnang. Die Toggenburger gewannen alle drei Vorrundenpartien klar und qualifizierten sich zusammen mit Liestal für die Finalspiele.

Pfungen bekundete in der anderen Gruppe deutlich mehr Mühe. Der Titelverteidiger setzte sich zum Auftakt nur knapp mit 3:2 gegen das NLB-Team aus Mosnang durch. «Wir verpassten nach der 2:0-Führung trotz guten Chancen die frühe Vorentscheidung und so wurde es gegen Spielende noch einmal eng», analysierte Benjamin Waibel die erste Partie. Gegen Schöftland folgte danach ein klarer 6:3-Sieg, nachdem es zur Pause noch 3:3 gestanden hatte. Sonst kamen die Waibel-Brüder an diesem Nachmittag zu keinen ungefährdeten Erfolg.

Zu verkrampft

Im letzten Vorrundenspiel setzte es einen 4:3-Sieg gegen Mitfavorit Altdorf ab. Durch diese Niederlage verpasste der Gastgeber den Finalrundeneinzug und wurde hinter dem NLB-Team von Mosnang nur Sechster. Dies ist wichtig für die Pfungemer im Hinblick auf die WM-Selektion im Herbst, weil damit den Innerschweizern wichtige Punkte bereits fehlen. Mosnang verzichtet auf eine WM-Teilnahme.

Doch anstatt befreit aufzuspielen verkrampften sich die Pfungemer weiter. Liestal wurde nur knapp mit 4:3 bezwungen. Die starke Defensive der Baselbieter reichte nicht für eine Überraschung, weil das Offensivspiel nicht die Stärke von Liestal ist.

«Wir trafen drei Mal die Torumrandung. Die Partie hätte auch zu unseren Gunsten ausgehen können.»Severin Waibel, RMV Pfungen

Vor der abschliessenden Partie gegen Mosnang war die Ausgangslage klar: Der Sieger dieser Direktbegegnung ist auch der Cupsieger 2020. Im wichtigsten Spiel des Tages zeigten die Waibel-Brüder auch ihre beste Leistung. Pfungen diktierte die Partie, doch Mosnang vermochte jedes Mal auszugleichen. Es wurde eine Verlängerung notwendig, in welcher sich die Toggenburger durchsetzten und 5:4 gewannen. «Wir trafen drei Mal die Torumrandung. Die Partie hätte auch zu unseren Gunsten ausgehen können.» Severin und Benjamin Waibel waren nach dem verlorenen Finalspiel sichtlich enttäuscht. Mit etwas mehr Wettkampfglück wäre die erfolgreiche Titelverteidigung möglich gewesen.

Am Samstag in Oberwinterthur

Am kommenden Samstag geht es um 13:30 Uhr in der Meisterschaft in der Sporthalle Römerstrasse in Oberwinterthur weiter. Unter anderem treffen die Gebrüder Waibel auf Baumann/Russenberger vom organisierenden Radballclub Winterthur, die in der NLA etwas überraschend auf dem vierten Zwischenrang klassiert sind.