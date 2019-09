Red Ants steigen mit einem Sieg in die nächste Phase ein

Als Margrit Scheidegger in der 14. Minute ein druckvolles Powerplay zum 1:0 abschloss, belohnten sich die Red Ants für einen konzentrierten, weitgehend fehlerfreien Start. Zugs Paradeformation hatten die Winterthurerinnen nicht nur in defensiver Hinsicht im Griff – zwei Minuten nach dem Führungstreffer wurde der zu weit aufgerückte erste Block der Zentralschweizerinnen sogar fein ausgekontert. Nicole Mattle schloss eine 2-gegen-1-Situation souverän selber ab. «Letzte Saison hätte ich in so einem Moment noch den Pass gesucht», sagt die aktuelle Trägerin des Topskorer-Trikots, die mit dem Treffer ihr Selbstvertrauen unterstrich.

«Letzte Saison hätte ich in so einem Moment noch den Pass gesucht»Nicole Mattle, Topskorerin der Red Ants

Den Start ins zweite Drittel verschliefen die Red Ants jedoch, was den schnellen Anschlusstreffer zur Folge hatte. Und auch die gradlinigen Abschlüsse wurden nun seltener. «Da waren wir noch etwas zu kompliziert unterwegs, wir sollten öfters die einfachen Abschlüsse nehmen», zeigt sich Mattle selbstkritisch. Umso schöner war dafür der einzige Winterthurer Treffer des Mitteldrittels, als Vivien Kühne ein schnelles Direktspiel der dritten Linie zum 3:1 abschloss. Die Entscheidung fiel erst vier Minuten vor dem Ende auf kuriose Weise. Ein hoher Ball segelte Richtung Zuger Gehäuse und wurde im Torraum mit hohem Stock geklärt – die Unparteiischen entschieden direkt auf Tor. Esther Jeyabalasingam sorgte mit einem Hammer für den Schlusspunkt zum 5:1.

Es war eine anständige Partie, in der beide Teams den Erfolg mit spielerischen Mitteln suchten, wobei die Red Ants diese Aufgabe insgesamt besser und konstanter lösten. «Wir wollten uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn Zug hektisch agierte. Sobald wir den Ball laufen liessen, besassen wir Vorteile», bestätigt Mattle. Während die Gäste nur mit einem Block Druck zu erzeugen vermochten, erspielten sich bei den Red Ants alle Formationen Gelegenheiten. Melea Brunner traf zum bereits zweiten Mal in dieser Saison nur die Torumrandung.

Jetzt das Kontrastprogramm

Die erste Phase der Meisterschaft mit drei Partien gegen die auf dem Papier schwächsten Teams der Liga ist somit absolviert. Der schlechte Auftritt zum Auftakt in Frauenfeld kostete zwar die aktuelle Tabellenführung, kann aber abgehakt werden. Nun warten als Kontrastprogramm die nominell stärksten Gegner der NLA – zunächst gehts nach Chur zu Piranha, ehe Meister Kloten-Dietlikon nach Oberseen kommt. «Ich bin gespannt, wie wir mit dem höheren Tempo in diesen Partien zurechtkommen werden. Die Favoritenrolle werden wir in den nächsten Wochen sicher los sein», sagt Mattle schmunzelnd.