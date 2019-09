Red Ants überrennen die Aufsteigerinnen

Im ersten NLA-Spiel eines Tessiner Vereins war Sportiva Unihockey Mendrisiotto, kurz SUM, in der Vorwoche beim 0:11 gegen Skorpion Emmental ohne Torerfolg geblieben. Auch nach dem zweiten Auftritt im Oberhaus wartet SUM noch immer auf den ersten Treffer. Bei den Red Ants kamen die Tessinerinnen nur zu Chancen, wenn sie durch Fehler zu Kontern eingeladen wurden, was jedoch nicht häufig der Fall war. In der 25. Minute winkte die Torpremiere bei einem Penalty, der jedoch verstolpert wurde und zwei Minuten vor Schluss war die Latte im Weg.

Der Rest der Partie gehörte den Winterthurerinnen, die sich zu Beginn nach ihrer Auftaktniederlage in Frauenfeld noch etwas verunsichert zeigten, dann aber doch das Kommando resolut übernahmen. Margrit Scheidegger und Nicole Mattle eröffneten im Startdrittel das Skore, ehe Alexandra Frick zum 3:0 erhöhte. In der 31. Minute fiel auch das erste Saisontor ohne Beteiligung des ersten Blocks – Sina Krausz traf zum 4:0, drei Minuten später bedeutete das Tor der neuen Finnin Kia Lehmusvuori bereits das 6:0. Im letzten Abschnitt gelang auch noch der 16-Jährigen Linn Larsson der erste Saisontreffer. Frau des Spiels war Nicole Mattle mit einem Tor und vier Assists, wobei die Paradeformation insgesamt sieben Treffer notierte. «Die anderen Linien brauchen im Abschluss noch etwas mehr Geduld und weniger Verkrampfung», so Red-Ants Coach Lukas Eggli.

Für Zug warmgeschossen

Die Winterthurerinnen überforderten den Aufsteiger mit ihrem Tempo und hätten auch noch höher gewinnen können. «Wir haben hinten wenig zugelassen», beschrieb Eggli derweil die Offensivbemühungen der Tessinerinnen, die seit dem Aufstieg im letzten Frühling den Cheftrainer sowie die stärksten Ausländerinnen verloren und in der NLA einen äusserst schweren Stand haben werden.

Für die Red Ants kam der Kantersieg nach der unerwarteten Niederlage in Frauenfeld zum richtigen Zeitpunkt, um nun in der Saison angekommen zu sein. Auch für Kia Lehmusvuori (28), erst kurz vor der Partie von Liga-Konkurrent Laupen verpflichtet, war es mit einem Treffer ein schöner Einstand. «Sie wird uns mit ihrer Ruhe in der Abwehr helfen – dass sie auch gleich noch einen Treffer beisteuern konnte, macht ihr Debüt für uns umso schöner», freut sich Eggli über den Zugang. Nun heisst es, am Samstag im nächsten Heimspiel gegen Zug United nachzudoppeln. Die Zentralschweizerinnen demontierten Frauenfeld am Wochenende mit 11:3 – ein weiteres Indiz dafür, dass die Red Ants beim Saisonauftakt noch nicht auf der Höhe waren. Nun sollten sie sich aber warmgeschossen zu haben.