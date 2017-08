Red Ants verpflichten Rossier

Géraldine Rossier spielte letzten fünf Saisons für Täby in Schweden. Im Frühjahr scheiterte Rossiers Team im Playoff-Halbfinal erst im fünften Spiel an Mora, das seinerseits den Superfinal um den Meistertitel gegen IKSU verlor. Der Abschied aus Schweden fiel Rossier nicht leicht: «Nach so vielen Jahren bin ich in Schweden doch ein bisschen heimisch geworden.» Die Nationalspielerin entschied sich bewusst für die Red Ants und nicht etwa für Piranha Chur, wo sie vor ihrer Zeit in Schweden zweimal Schweizer Meisterin geworden war: «Die Red Ants haben diese Saison ein sehr ambitioniertes Team», ist sie überzeugt. Irène Tschümperlin, Sportchefin der Red Ants, freut sich über den gelungenen Transfer.: «Wir hatten zwei Jahre lang Kontakt. Ich bin überzeugt, dass Géraldine bei uns eine tragende Rolle übernehmen kann.»

Mäkelä wieder im Training

Gute Neuigkeiten haben die Red Ants auch von Verteidigerin Marjut Mäkelä. Die 29-jährige Finnin, die auf die bevorstehende Saison hin von Zug United nach Winterthur gewechselt hat, konnte das Spieltraining aufnehmen. Sie hatte die vergangene Spielzeit wegen Rückenproblemen früh beenden müssen. (Der Landbote)