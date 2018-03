Red Ants wollen Piranha fordern

Die Fakten sind soweit klar. Die Red Ants vermochten in dieser Saison noch keines der drei Top-Teams Piranha, Dietlikon und Wizards Bern Burgdorf zu schlagen. Im Fall von Playoff-Halbfinalgegner Piranha setzte es in der Meisterschaft eine 4:7-Heimniederlage ab, ein 3:8 in Chur und ein 2:8 im Cupfinal. Überhaupt verloren die Bündnerinnen in dieser Saison erst ein einziges Spiel und erinnerten damit an die fünf Meistertitel in Serie, ehe letztes Jahr sowohl der Cupfinal als auch der Superfinal gegen Dietlikon verloren gingen. «Wir waren wohl gesättigter, als wir uns dies selber eingestehen wollten», blickt Piranha-Stürmerin Seraina Ulber auf diese Zeit zurück. Nun ist der Titelhunger aber wieder da, was für die Red Ants die Aufgabe nicht eben leichter macht.

Für die Winterthurerinnen spricht der über weite Strecken gute Auftritt im Halbfinal gegen Skorpion Emmental. Obwohl alle drei Siege knapp ausfielen, hinterliessen sie in den entscheidenden Momenten einen gefestigten Eindruck – da war noch Luft nach oben. Nach einer Qualifikation mit vielen Pröbeleien und Linienumstellungen hat Cheftrainer Lukas Eggli auf der Zielgeraden seine Formationen gefunden. Mal liefert die Sturmreihe mit Margrit Scheidegger, Géraldine Rossier und Nadia Cattaneo Entscheidendes ab, mal die Linie um Céline Chalverat, Alexandra Frick und Johanna Dahlin. Gegen Piranha wird es die maximale Leistung beider Formationen brauchen – und dazu noch den einen oder anderen Bonusauftritt aus der Verteidigung (Jael Koller, Marjut Mäkelä?) oder dem dritten Block (Annika Dierks?). «Vor allem müssen wir die Fehler in der Mittelzone vermeiden, die Piranha gerne ausnützt», sagt Verteidigerin Jael Koller. «Gegen Skorpion Emmental produzierten wir noch zu viele davon, im Halbfinal können wir uns das erst recht nicht mehr leisten.»

Der nötige Kratzer

Die Paradelinie Piranhas um Weltklasse-Stürmerin Corin Rüttimann und die Internationalen Flurina Marti und Seraina Ulber so gut wie möglich kontrollieren – ganz ausschalten geht nicht – und gegen den Rest der Bündnerinnen für die Differenz sorgen. Das dürfte der Fahrplan der Red Ants sein. Einfacher gesagt als getan, zumal sich auch Nationaltorhüterin Lara Heini schon während der ganzen Saison einer ausgezeichneten Form erfreut.

Dreimal müssten die Red Ants in der Best-of-5-Serie schaffen, was in der aktuellen Spielzeit noch nicht gelang. «Jedes Spiel wird bei 0:0 beginnen», bemüht Jael Koller die in solchen Fällen gängige Floskel, hat damit aber natürlich recht. Wenn die Red Ants die Partien länger als bisher ausgeglichen gestalten können, ein bisschen mehr vom Glück begünstigt werden (zu Unrecht aberkanntes Tor Scheideggers im Cupfinal) und die Chancen konsequent verwerten, können sie Piranhas derzeit scheinbar grenzenloses Selbstvertrauen ankratzen. Diesen Kratzer, sprich mindestens einen Sieg aus den beiden Partien des Osterwochenendes, wird es aber brauchen, wenn die Red Ants Ende April im Superfinal gegen Dietlikon oder die Wizards um den Titel spielen wollen. (Der Landbote)