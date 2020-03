Red-Ants-Gegner wechselt Trainer

Unihockey ist nicht Fussball oder Eishockey. Fachleute für die Trainerpositionen gibt es nicht wie Sand am Meer und deshalb braucht es viel, zumindest mal einen valablen Nachfolger, ehe sich ein Klub für einen Trainerwechsel entscheidet. Und noch mehr, um das gleich zweimal zu tun wie die Kloten-Dietlikon Jets, der Schweizer Meister bei den Frauen.

Im November hatten sich die Zürcher Unterländerinnen von Jürg Kihm getrennt, der das Team erst auf diese Saison hin übernommen hatte. Es übernahm Sportchef Sascha Brendler, der einen sehr gut gefüllten Trainerrucksack mitbrachte. In Winterthur ist unvergessen, wie er als «Noname» grosse Erfolge mit dem HC Rychenberg hatte. Diese Woche überbrachten die Jets gleich zweimal Neuigkeiten. Am Mittwoch kündigten sie an, dass der langjährige Klotener Spieler, Trainer und frühere Nationalspieler René Jaunin die Frauenequipe ab kommender Saison übernimmt. Und gestern nun wurde bekannt, dass sich Brendler ab sofort auf seine Position auf das Amt als Chef Leistungssport zurückzieht.

Integrationsfigur ist zurück

Am Sonntag wird Simone Berner im Heimspiel gegen die Red Ants in der Verantwortung stehen, assistiert von Anthony Nivin. Das Duo verbindet unter anderem, dass beide in Winterthur Schule geben. Berner ist Gymnasiallehrerin für Geographie, Nivin Primarlehrer. Vor allem aber führten sie 2019/20 das NLB-Männer-Team der Jets, das die Saison bereits beendet hat. Dies jedoch in vertauschten Funktionen: Nivin als Chef, Berner als Co-Trainerin. Doch Berner ist es, die in der Frauenunihockeyszene die grosse Koryphäe und im Unterland die Integrationsfigur schlechthin ist: Als Rekordnationalspielerin, Weltmeisterin und Meistertrainerin. Sie führte Kloten-Dietlikon als Cheftrainerin 2017 und 2019 zu zwei Titeln.

Über die Gründe des erneuten Trainerwechsels bei den Kloten-Dietlikon Jets kann man nur spekulieren. Brendler hat stets betont, dass er lieber früher als später wieder Sportchef sein möchte. Nun hat sich die Gelegenheit dafür ergeben. Fest steht aber auch, dass die letzten Wochen für die Jets sportlich harzig waren: In der Schlussphase des Schweizer Cupfinals in Bern ging Kloten-Dietlikon gegen den Erzrivalen Piranha Chur 3:7 unter. Und der Playoff-Viertelfinal gegen die als krasse Aussenseiter gehandelten Red Ants steht auf des Messers Schneide: Die Winterthurerinnen gewannen am letzten Samstag die erste Partie in Kloten 5:4. Die Jets revanchierten sich tags darauf mit einem 6:5-Sieg in Oberseen. Das Siegestor der Unterländerinnen, die die Red Ants als Playoff-Gegner ausgewählt hatten, fiel erst acht Sekunden vor Schluss.

Man darf also darauf gespannt sein, wie sich Kloten-Dietlikon am Sonntag (18 Uhr, Kloten/Stighag) in Spiel 3 der Best-of-5-Serie präsentiert. Und wie die Red Ants darauf reagieren.