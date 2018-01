Rychenberg scheitert in der Overtime

Über 900 Zuschauer in der Zürcher Hardau sahen ein packendes Derby, aus dem die Grasshoppers als glücklicher, aber nicht ganz unverdiente Sieger hervorgingen und sich für den Cupfinal in Bern qualifizierten. Glücklich wars, weil sie erst 46 Sekunden vor Schluss durch Luca Graf zum 4:4 ausglichen. Verdient, weil sie während grossen Teilen des Spiels mit einem oder zwei Toren in Rückstand lagen, sich dadurch aber nicht entmutigen liessen. Daniel Steiger schoss das «Golden Goal» zum 5:4 nach 4:18 Minuten der maximal 10-minütigen Verlängerung.

Rychenberg hatte es in der Hand, diesen Match zu gewinnen und nach 2017 erneut in den Cupfinal einzuziehen. Damals unterlagen sie den ... Grasshoppers 7:8, nachdem sie 6:1 geführt hatten. So klar lagen die Winterthurer am Samstag nicht voran, aber es sah doch lange danach aus, als könnten sie die Partie diesmal für sich entscheidend –weil sie die Tore im richtigen Moment schossen. Sie gingen in der 6. Minute durch Samuel Gutknecht in Führung. Als GC ausglich, gelang Lukas Grunder fast postwendend das 2:1. Captain Nils Conrad hielt die Stadtzürcher auf Distanz, in dem er in der 37. Minute das 3:1 und in der 53. das 4:2 erzielte, letzteres keine zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer von GC.

Revanche am Sonntag

Aber Rychenberg brachte den Vorsprung nicht über die Zeit. Der Druck der Grasshoppers wurde zu stark –auch, weil die Winterthurer die eine oder andere Kontermöglichkeit nicht kaltblütig genug ausspielten und die Sicherung des Sieges verpassten. Die bis kurz vor Schluss hervorragende Defensivleistung war diesmal zu wenig. Gelegenheit zur Revanche gibts bereits am Sonntagnachmittag. Um 18 Uhr treffen die beiden Teams in Oberseen in der Meisterschaft aufeinander.

Red Ants schaffen es im Penaltyschiessen Im Gegensatz zum HC Rychenberg haben die Red Ants den Cupfinal erreicht. Die Winterthurerinnen besiegten am späten Freitagabend Emmental Zollbrück nach Penaltyschiessen. Auch die Winterthurerinnen hatten bis in die Schlussphase hinein 4:2 geführt, auch sie kassierten den Ausgleich, den die Bernerinnen 40 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielten. Im Penaltyschiessen hatten die Red Ants dann die besseren Nerven. (landbote.ch)