Schweizer GP-Sieg am CSI Humlikon

Es sei ein Vorteil für ihn gewesen als letzter der acht Teilnehmer im Stechen des LerchPartner.ch Grand Prix antreten zu können, sagte Romain Duguet: «Ich hatte meine Vorreiter gesehen und mir einen Plan zu Recht gelegt.» Dieser ging bestens auf: Der gebürtige Franzose, der seit 2012 für die Schweiz reitet, und vor einer Woche bei der EM in Schweden Bronze mit der Equipe gewann, war über eine Sekunde schneller als der führende Italiener Bruno Chimirri mit Tower Mouche.

Dabei musste Duguet weder besonders viel riskieren noch die ganz engen Wendungen reiten. «Sherazade ist ein von Natur aus schnelles Pferd mit einer sehr guten Technik», beschrieb er seine 11-jährige Angloaraber-Stute Sherazade, die in Humlikon ihren ersten Grossen Preis auf Dreistern-Niveau gewinnen konnte. «Vor Heimpublikum freut mich das natürlich besonders», sagt Duguet, der mit seiner Frau Christina im Muri bei Bern einen Reitstall betreibt.

Dritter hinter Duguet und dem in der Uniform der italienischen Carabinieri reitenden Bruno Chimmirri wurde der holländische Nationenpreisreiter Ben Schröder mit Davino vor dem Deutschen Gerrit Nieberg mit Contiago. Ein gutes Ergebnis erzielte auch der Berner Marc Röthlisberger, der sich mit Cavaluna als zweitbester Schweizer auf Rang 5 klassierte. Nicht ins Stechen schafften es Vorjahressieger William Funnell aus Grossbritannien, der frischgebackene Schweizer Meister Pius Schwizer sowie Martin Fuchs, ein weiteres Mitglied der EM-Bronze-Equipe.

Auch der Seuzacher Werner Muff musste im Normalparcours zwei Abwürfe durch Cosby in Kauf nehmen. Dafür gewann er unmittelbar vor dem Grand Prix das dritte Weltranglisten-Springen mit seinem talentierten Nachwuchspferd Cornet. In dieser Prüfung vermochte Melanie Freimüller, die Tochter des Gastgebers Paul Freimüller, ihren Heimvorteil zu nutzen und sprang im Sattel des Holländers Carino B auf Rang 4. Am Samstagabend hatte sie mit demselben Pferd den 3. Rang im Gruppenspringen belegt.

Schnyder im kleinen GP geschlagen Die Einsterne-Tour wurde wie schon im Vorjahr von der Lokalmatadorin Tamara Schnyder aus Gütighausen dominiert. Sie gewann drei der fünf Springen, wobei sie am Freitag mit ihrem Pferden Quinsten und Excona sogar einen Doppelsieg feierte, und belegte in den anderen beiden Prüfungen den 2. Rang. Unter anderem musste sich die erfolgsverwöhnte Reiterin, die bisher über 400 Siege erritten hat, gestern im «kleinen» Grand Prix, vom Routinier und ehemaligen Kaderreiter Roland Grimm schlagen lassen. «Ich hätte noch mehr Risiko eingehen können, aber dann hätte es vielleicht nicht einmal mehr für Rang 2 gereicht», sagte Tamara Schnyder und war weit davon entfernt, enttäuscht zu sein: «Die Freude über die gute Woche überwiegt!»

Eine Prüfung wegen Regen abgesagt Das OK um Präsident Paul Freimüller zieht denn auch eine positive Bilanz des ersten CSI mit dem neuen Hauptsponsor Lerch & Partner Generalunternehmung AG. «Wir sind trotz der teilweise sehr misslichen Witterung sehr zufrieden, vor allem auch weil sehr viele Zuschauer sich nicht vom schlechten Wetter abschrecken liessen». Das Bodenpflege-Team leistete ganze Arbeit, so dass das Terrain bis auf eine Ausnahme in gutem Zustand war. Nur am Samstagmorgen wurde die erste Prüfung abgesagt, damit das über Nacht gefallene Regenwasser abfliessen konnte und für die Schweizer Meisterschaften wieder optimale Bedingungen herrschten. In den ersten drei Turniertagen von Montag bis Mittwoch hingegen war es so trocken gewesen, dass der Boden mit über 200'000 Litern Wasser gespritzt werden musste. (landbote.ch)