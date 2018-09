Steigerung mit drei Punkten belohnt

Zur Saisoneröffnung gegen Malans war bei Rychenberg noch vieles Stückwerk gewesen, was sich in einer deutlichen Nieder­lage niedergeschlagen hatte. Eine Woche später präsentierte sich das Team von Jukka Kinnunen in seiner Entwicklung bereits wesentlich weiter fortgeschritten.

Gegen die Langnauer Tigers, im Startspiel immerhin Bezwinger von Meister Köniz, bestimmten die Winterthurer das Geschehen in den ersten vierzig Minuten über weite Strecken und legten damit den Grundstein zu einem alles in allem verdienten 6:3-Sieg. Dank diesem stiessen sie vom 12. auf den 8. Rang vor und fanden in der allerdings noch wenig aussagekräftigen Tabelle Unterschlupf im breiten Mittelfeld.

«Zum einen gaben uns die Heimhalle und das Heimpublikum Energie, zum anderen spielten wir in Ballbesitz besser.»Jukka Kinnunen, Trainer Rychenberg

Wer Rychenbergs eher ängst­liches und von technischen Mängeln durchsetztes Auftreten im Startspiel gesehen hatte, rieb sich in der Axa-Arena in der Start­pha­se verwundert die Augen. Nach bloss 14 Sekunden tauchte Tobias Studer ein erstes Mal gefährlich vor Langnaus Keeper Jürg Siegenthaler auf. Wenig später prüfte Santeri Toropainen den Torhüter aus der Distanz und zwei Minuten später verpasste Yves Huser das 1:0 mit einem Volley nur knapp.

Nach rund 200 Sekunden hatte Rychenberg damit bereits mehr aufs gegnerische Tor gebracht als gegen Malans im ganzen Startdrittel. Für seinen Cheftrainer hatte dies vor allem zwei Gründe: «Zum einen gaben uns die Heimhalle und das Heimpublikum Energie, zum anderen spielten wir in Ballbesitz besser, nicht zuletzt bei der Angriffsauslösung.»

Entscheidendes Mitteldrittel

Zu Hilfe kam Kinnunens Team, dass sich die Gäste bei Ballverlusten in der Regel weiter zurückzogen, als Malans es getan hatte. Dadurch konnten die Winterthurer ruhiger aufbauen und sich damit die im Startspiel noch fehlende Sicher­heit holen. Kam hinzu, dass ihre Störarbeit mehr Wirkung zeigte und den einen oder anderen frühen Ballgewinn ermöglichte.

Im Wesentlichen nur von einer fünfminütigen Baisse zur Mitte des Startdrittels und dem nicht unlogischen Ausgleich unterbrochen, ging es in den ersten vierzig Minuten im ähnlichen Stil weiter. Zur grossen Figur avancierte dabei Michel Wöcke. Sein 2:1 in der 17. Minute war die Vollendung ei­nes doppelten Doppelpasses mit Captain Nils Conrad, sein 3:2 in der 31. Minute ein sicher verwandelter Penalty und fünf Minuten später taktierte er hinter dem Tor so lange, bis Studer angerauscht kam und fürs 5:2 «nur» noch Siegenthaler aus kurzer Distanz bezwingen musste. Kurz darauf verkürzten die Gäste in Überzahl.

Grösster Makel im Rychenberger Spiel der ersten vierzig Minuten war, dass die Effizienz im Abschluss hätte besser sein können. Der Vorsprung war an den reellen Torchancen gemessen mit zwei Toren zu knapp, weshalb die Emmentaler weiterhin Hoffnungen auf den Sieg hegen konnten. Und wie erwartet drückten sie im letzten Drittel auf den Anschlusstreffer. Das Heimteam geriet gehörig unter Druck und es unterliefen ihm nun auch einige unerzwun­gene Fehler.

Gruber stark im Tor

Für diese Schnitzer im Aufbau nahm Kinnunen seine Spieler in Schutz: «Diese unterliefen uns, weil wir weiter spielen, weil wir aktiv bleiben wollten. Wichtig war dann, wie wir darauf reagierten.» Bis zur 50. Minute waren die Winterthurer auf die Rückendeckung ihres Torhüters Ruven Gruber angewiesen, der einige Male stark intervenierte. Danach fanden sie aber wieder den Tritt und liessen in der Folge nur noch wenig zu. Nach Conrads beeindruckendem Sololauf zum 6:3 in der 53. Minute stand das Heimteam dem siebten Tor näher als die Gäste dem Anschlusstreffer.

Nach dem enttäuschenden Eröff­nungsspiel konnte sich der neu formierte HC Rychenberg also rehabilitieren und seine sehnsüchtig erwartete Premiere in der Axa-Arena mit den ersten drei Punkten veredeln. Der angesichts des schwierigen Startprogramms befürchtete Nuller nach drei Runden wurde damit erst noch verhindert.

Dass sämtliche Tore gegen Langnau von der Formation des Captains erzielt wurden, braucht das Team vorderhand nicht zu irritieren. Die Linie mit den Finnen deutete an, dass in Zukunft auch mit ihr zu rechnen ist. Und das Quintett um Lukas Grunder liess hinten wenig zu und setzte vorne Nadelstiche. Kinnunen konnte darum bis zum Schlusspfiff mit drei Linien spielen lassen. (Der Landbote)