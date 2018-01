Und plötzlich brach es ab

«Die Vorfreude war gross», erzählt Leo Schittenhelm. Seit Februar hat der 23-Jährige keinen Ernstkampf mehr bestritten. Am Sonntag gab er nach einer Knie-OP sein Comeback in der Nationalliga A – und streifte dabei zum ersten Mal den Dress des Basketballclubs Winterthur über. «Es hat schon noch gfägt», sagt der HSG-Student und frühere Nationalspieler. Aber Freude wollte nach dem Heimspiel gegen Boncourt keine aufkommen. Denn die Partie ging 64:86 verloren.«Es hat nicht viel zusammengepasst. Am Schluss konnte ich kein Spielsystem mehr herauslesen», meint Schittenhelm. Auch die eigene Leistung beurteilt er zwiespältig. «Ich will eh immer besser spielen. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung: Aber ich habe nicht mehr erwartet.» Weil er im letzten Monat wegen Prüfungen an der Hochschule und der Weihnachtszeit nicht oft im Training gewesen sei.

Probleme mit den Riesen

BCW-Trainer Mitar Trivunovic war nach der Partie ratlos. Nach einem ausgeglichen gestalteten ersten Viertel verlor sein Team komplett den Faden. Keine Energie, nicht fokussiert, kein Kampfgeist, so die Analyse des Coachs. «Was ich nicht verstehe, ist, warum wir nicht kämpften.» 15:12 stand es nach 7 Minuten, 23:29 nach 17 Minuten. «Wir verfehlten ein paar offene Versuche, nahmen ein paar verrückte Würfe, und dann brach alles ab.»

Und immer ist beim Gegner ein Basketballer, dem alle Würfe reinfallen. Dieses Mal war es der 2,11-Meter-Riese Amir Williams, der zehn seiner elf Würfe aus derNahdistanz versenkte. Schon bei Halbzeit hatte er ein Double-Double in der Statistik (18 Punkte, 10 Rebounds). «Es war gleich wie im letzten Spiel in Pully.» Da hatte Center Shaquille Cleare 12 Körbe in 12 Würfen getroffen. «Williams ist gross und dominant. Und bei uns sind alle Spieler nur etwa zwei Meter gross. Und wir spielten keine gute Verteidigung.»

Und ist das Team im Rückstand, findet es nicht zurück aus dem Loch. Und so vergrösserte sich auch am Sonntag die Punktedifferenz zwischen den Teams beständig. Bis auf 22 Punkte. «Ich hoffe, wir sind nun rasch immer zehn Spieler im Training und können dann besser trainieren», sagt Trivunovic. (Der Landbote)