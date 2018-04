Wandel einer Widerspenstigen

Julia Suter, einst eines der grössten Talente des Schweizer Frauenunihockeys und 43-fache Nationalspielerin, gab Anfang Saison nach langer Pause ihr NLA-Comeback bei Schweizer Meister Dietlikon. Interviewanfragen lehnte die Winterthurerin ab: Sie wolle «lifere statt lafere», lautete die Begründung. Erst jetzt, wenige Tage vor dem finalen Duell in der Klotener Swiss-Arena gegen Erzrivale Piranha Chur, ist die 27-jährige Stürmerin zu einem Treffen bereit, brauchte dazu aber einen Schubser von Dietlikons Sportchef Sascha Brendler, der sagt: «Sie hat inzwischen definitiv genug geliefert.» In Zahlen sind es 17 Tore, 20 Assists und Platz 10 in der Skorerwertung.Trotz Trainingsrückstand schaffte sie es bereits im Herbst wieder in die Dietliker Startaufstellung und spielt spätestens seit den Playoffs wieder auf Spitzenniveau. «Sie hat noch immer einen ungemein guten Torriecher und verfügt über eine überdurchschnittliche Spielintelligenz», sagt Cheftrainerin Simone Berner über Suter, die ihrer Meinung nach durchaus noch ein bisschen eigensinniger auftreten könnte: «Anders als früher sucht sie jetzt fast zu oft den Pass.»

Suter selbst wusste, dass sie bei einer Rückkehr viel investieren muss – nur ob sie das überhaupt will, war ihr lange nicht klar. Schliesslich nahm sie den Stock wieder in die Hand, nicht unbedingt, um nochmals Torschützenkönigin zu werden. Ihre Motivation war eine andere. Sie sagt: «Ich wollte Frieden schliessen mit diesem Sport.»

Hickhack mit den Red Ants

Dieser Satz klärt sich mit einem Blick in die Vergangenheit. Lange Jahre war Julia Suter das Enfant terrible der Liga, eckte an, bei den Gegnerinnen sowieso, aber auch bei den eigenen Mitspielerinnen in Winterthur, wo sie aufgewachsen ist und heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule ZHAW arbeitet. 2010 wurde sie von den Red Ants suspendiert. Übermotiviert sei sie, viel zu ehrgeizig und aggressiv, sickerte als Begründung durch. Suter wechselte daraufhin zum Ligakonkurrenten Dietlikon, ihr Stammverein in Winterthur bestand darauf, dass sie bis Saisonende in den Direktduellen nicht antreten darf. Es war ein für den Amateursport Unihockey aussergewöhnliches Hickhack, das zeigt, wie tief die Verletzungen damals auf allen Seiten gingen. Rückblickend gibt Suter offen zu: «Die Kritik der Red Ants war berechtigt. Ich habe mit meinem übertriebenen Ehrgeiz zumindest einen Teil des Teams runtergezogen.» Bereits mit der U-19-Nationalmannschaft Weltmeisterin geworden, war es für sie selbstverständlich, sich nicht mit einem Platz im dritten Block zufriedenzugeben.

Abrupter Abgang

In Dietlikon fand Julia Suter schnell in ihre Rolle als Goalgetterin zurück, wurde in der Saison 2013/2014 gar Liga-Topskorerin. In diesem Team, das nach einer Durststrecke wieder fast selbstverständlich um den Titel spielte (allerdings erst im letzten Frühling erstmals seit langem nicht an Chur scheiterte), funktionierte eine Spielerin ihres Typs besser. «Wenn das Umfeld den Leistungsgedanken einfordert, dann müssen Leute wie Julia weniger stark selbst danach verlangen», betont Cheftrainerin Berner, die seinerzeit die Mannschaft als Captain führte. Trotzdem trat Suter im Frühjahr 2014 Knall auf Fall zurück. Sie erinnert sich, wie die Emotionen in ihr hochgingen, wie sie spürte, dass sie keine Kraft mehr hatte. «Weltmeistertrainer Felix Coray hat mich einmal gefragt, wieso ich nicht Einzelsportlerin geworden sei», erzählt sie lächelnd. «Auch darüber wollte ich nachdenken.»

Neue Gelassenheit

Suter kappte die Verbindungen zur Unihockeyszene und stürzte sich stattdessen auf ihr ETH-Studium in Gesundheitswissenschaften. Bald war ihr Einsatz in den heiligen Hallen der Wissenschaft genauso radikal wie einst in der Dietliker Hüenerweid. Und irgendwann wurde sie von ihrem Körper ausgebremst. «Er hat einfach nicht mehr mitgemacht», ist alles, was Suter dazu sagen möchte. In den darauffolgenden zwei Jahren habe sie gelernt, ihre Energie zu kanalisieren, und akzeptiert, «dass es die Mischung in einem Team ausmacht und nicht alle meinen Ehrgeiz teilen müssen».

Suter hat ihren Vertrag in Dietlikon unlängst um ein weiteres Jahr verlängert. Trotzdem denkt sie schon weiter, wenn sie sagt, sie wünsche sich irgendwann einen guten Abschied, den sie bewusst geniessen könne. Schliesslich ist sie nach Dietlikon zurückgekehrt, um das Ende ihrer Karriere umzuschreiben. Und weil sie sich und ihrem Umfeld zeigen will, dass sie inzwischen gelassener an die ganze Sache herangehen kann.

Meistertitel fehlt noch

Sollte aus ihrer Geschichte dereinst nicht nur ein Beweis-, sondern auch ein Meisterstück werden, umso besser, denn Suter ist zwar 2010 mit den Red Ants Cupsiegerin geworden, ein Meistertitel fehlt ihr aber noch im Palmarès. Dietlikons Sportchef Sascha Brendler jedenfalls ist überzeugt: «Julia Suter gehört zu jenen Spielerinnen, die den Superfinal entscheiden können.» Vielleicht tut sie es – nicht wie früher mit einem Tor, sondern mit dem letzten Pass dazu. (Der Landbote)