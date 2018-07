Warriors überdenken ihr Konzept

2017 war immerhin die U19 der Winterthur Warriors noch im Final gewesen. Dieses Jahr aber finden die Endspiele am kommenden Wochenende in Bern ohne Winterthurer Beteiligung statt. Das NLA-Team musste am vergangenen Samstag in Chur eine klare Niederlage im Halbfinale einstecken den Junioren erging es nur wenig besser, auch sie verloren ihr K.-o.-Spiel in Genf. Die Warriors bleiben damit deutlich hinter den gesteckten Zielen zurück: Für beide Mannschaften war mindestens die Finalteilnahme anvisiert worden.

Dabei hatte alles gut begonnen. Nach der Startniederlage beim Serienmeister Calanda im März konnten die Warriors gegen die Luzern Lions und die Basel Gladiators sowie gegen die Geneva Seahawks gewinnen. Mitte Mai drehte der Wind aber, Spiele in Bern und Genf gingen verloren und aufgrund des Spielplans war rasch klar, dass der Kampf um Platz 2 und 3 schwer würde.

Ausfälle und Umstellungen

Das galt zumal, da viele Leistungsträger der Warriors schon früh verletzt ausfielen. So fehlte in der Verteidigung fast die komplette Linebacker-Einheit. Ebenfalls fielen die in der Passverteidigung unverzichtbaren Spieler auf der Safety-Position aus – alle mit Verletzungen, welche eine Rückkehr in der laufenden Saison verunmöglichten. Dadurch musste die Mannschaft so umgestellt werden, dass einerseits Defensive Linemen eine Reihe weiter hinten an den Start gehen mussten. Der Druck auf die gegnerische Angriffslinie liess deswegen nach. Und andererseits mussten Receiver von der Offense in die Defense wechseln – was wiederum den eigenen Angriff schwächte.

Diese Veränderungen waren für Spieler und Coaches sehr anspruchsvoll, denn die Warriors führten in diesem Jahr zum ersten Mal eigentlich konsequent eine «No Huddle Offense» ein. Dabei verzichtet die Angriffsformation auf die typische Befehlsausgabe vor dem Spielzug und verständigt sich durch Zeichen. Diese Taktik sollte das Spiel schnell machen und kann insbesondere stärkere Gegner wie etwa die Calanda Broncos unter Druck setzen (was im ersten Spiel zumindest eine Halbzeit lang funktionierte). Werden aber Positionen neu gemischt wie in diesem Jahr müssen unerfahrende Rookies übernehmen, funktioniert diese Form des Angriffs nicht mehr gleich wirksam.

Dass dann auch noch der erste Quarterback Zach Shaw im zweitletzten Spiel der Hauptrunde verletzt ausfiel, machte die Sache noch schwieriger. So war es die logische Konsequenz, dass die Warriors für den Halbfinal wieder nach Chur zu den Calanda Broncos reisen mussten. Die Broncos mit ihrer Finanzkraft und dem hochgerüsteten Kader waren eine kaum überwindbare Hürde für ein so stark ersatzgeschwächtes Team mit einem erst 20-jährigen Quarterback.

Physis besser trainieren

Die Vereinsleitung wird in den diesen Tagen eine eingehende Analyse des Resultats vornehmen. Einige Gründe für das schwache Abschneiden dürften rasch gefunden sein: Die vielen Verletzungen zeigen ein klares Bedürfnis nach physischer Vorbereitung. Und andererseits darf man die Augen vor der aktuellen Entwicklung auf dem Spielermarkt nicht verschliessen. Alle anderen Titelanwärter haben ein halbes Dutzend Importspieler verpflichtet, während die Warriors bewusst nur zwei bezahlte Spieler eingesetzt und auf den übrigen Positionen auf mehrheitlich selbst ausgebildete Spieler gesetzt haben.

Klare Perspektiven schaffen

Von dieser Strategie wird man kaum abrücken, die Juniorenförderung muss ins Zentrum gestellt werden – dies schliesst aber nicht aus, dass man ebenfalls offener für zusätzliche Imports sein muss. Dass damit steigende Personalkosten einhergehen, dürfte allen Beteiligten klar sein.

Aber genau dann könnte man sich auf gewissen Positionen gezielt verstärken, zusätzliche Optionen im spielerischen Bereich schaffen und für die eigenen Spieler klare Perspektiven schaffen – die über einen Halbfinal in Chur hinausgehen. (Der Landbote)