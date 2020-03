Wenn das Beste die beiden Punkte sind

Das Nationalliga-A-Spitzenspiel zwischen Winterthur und Troistorrents hielt nicht, was es versprach. Jeweils dreizehn Siege und drei Niederlagen hatten die beiden Teams bisher gesammelt. Aber am Samstag agierten die zwei Auswahlen fehlerhaft. Ein Beispiel aus der Statistik: 30 Mal verloren die Winterthurerinnen den Ball in den 40 Minuten an den Gegner, die Walliserinnen verloren ihn ebenfalls 29 Mal.

«Es war ein schlechtes Spiel», sagt BCW-Headcoach Daniel Rasljic. Das Beste: Sein Team siegte mit 68:55 gewann die zwei Punkte für die Tabelle. Damit haben sich die Winterthurerinnen wieder an die Spitze der Rangliste gesetzt. Denn nach dem Sieg über Troistorrents weist jetzt nur noch Fribourg gleich viele Zähler auf, und aus den bisherigen beiden direkten Begegnungen mit den Saanestädterinnen weist der BCW die bessere Bilanz auf.

Anfangs sah es für die Winterthurerinnen aber nicht gut aus. Im ersten Viertel warfen sie nur sechs Punkte. «Wir spielen im Moment nicht zusammen», analysiert der Trainer. «Wir müssen schauen, dass in der Offensive wieder alle Spielerinnen integriert werden.» Allerdings liess das Team in den ersten zehn Minuten auch nur elf Gegenpunkte zu. «In der Verteidigung haben wir einiges richtig gemacht, war wir vor einer Woche im Cup-Halbfinal noch falsch machten.»

Immerhin gut verteidigt

Als die Winterthurerinnen ab dem zweiten Abschnitt in einer Zone verteidigten, war es um Troistorrents geschehen. Ein 26:10-Zwischenspurt bis zum Seitenwechsel führte zur vorentscheidenden Differenz. Der Vorsprung schmolz bis zur Schlusssirene nie mehr auf weniger als sieben Punkte, zwischenzeitlich betrug er 20, am Ende 13 Zahler. Das Heimteam punktete vor allem öfter nach gegnerischen Ballverlusten im schnellen Gegenstoss sowie aus der Langdistanz.

Es war aber nicht mehr als ein Arbeitssieg, gelungen dank 34 Punkten von Kolby Morgan und 15 Punkten und 15 Rebounds von LaBrittney Jones. Iva Bosnjak dagegen brauchte für ihre neun Punkte zu viele Versuche, Cinzia Tomezzoli, Ymke Brouwer, Yéléna Luap sowie Pia Jurhar, die als dritte nicht in der Schweiz ausgebildete Basketballerin zum Einsatz kam, warfen zusammen nur 13 Mal auf dem Korb und kamen nur auf total zehn Punkte.