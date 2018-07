«Wichtig, dass alle zufrieden sind»

Radoslav Moldovanov, Ihre Mannschaft ist vor einem Jahr in die NLA aufgestiegen, um bereits Erfahrung zu haben in der höchsten Spielklasse, wenn diese aufgestockt wird. Doch nun bleibt es bei acht NLA-Teams . . .

Radoslav Moldovanov: Ja, das war unser Ziel. Und im zweiten Teil der Saison waren wir bereit. Von den letzten acht Spielen haben wir zwei gewonnen. Die Ergebnisse dieser Periode hat niemand erwartet.

Was erwarteten Sie denn?

Ich habe mich nicht auf Resultate oder die Platzierung fokussiert. Sondern auf das, was wir besprochen haben. Ich glaubte daran, dass wir, wenn wir unser System spielen, ein paarmal gewinnen werden. Im März war es so weit. Das Team hat verstanden, was ich will, und es funktionierte fast alles.

Sie haben nach den acht Niederlagen vom Saisonbeginn nie gezweifelt?

Nein. Ich habe immer die positiven Dinge erklärt. Natürlich wollten die Spieler immer gewinnen, und wir haben am Anfang Spiele verloren, die wir hätten gewinnen können, zum Beispiel in Schaffhausen oder zu Hause gegen Carouge. Ich zweifelte aber nie. Ich habe eine Mannschaft mit Wille, Emotionen, und alle wollen ihre Qualität in der Nationalliga A zeigen. Ab März haben wir gemeinsam gute Leistungen gezeigt.

Nach dem Aufstieg verliessen einige Routiniers den Club, das Kader war knapp besetzt. Brauchen Sie nicht mehr Spieler?

Es wäre ideal, wenn ich 13 Spieler hätte. Im Moment haben wir aber nicht so viele. Ich rechnete damit, dass Silvan Ammann nach seinem Auslandaufenthalt zurückkommt. Aber er ist verletzt. Mit ihm wären wir noch 20 Prozent stärker gewesen. Silvan sass jedoch bei jedem Spiel auf der Tribüne und hat die Mannschaft unterstützt.

Gibt es auf die nächste Saison Verstärkung?

Mit Nikola und Marko Milovanovic kommen zwei Elite-Nationalspieler dazu, ein Center und ein Centerback. Sie wohnen 40 Kilometer von hier. Sie wollten schon vor zwei Jahren nach Winterthur wechseln. Ich sagte ihnen damals, dass sie besser nach Kreuzlingen gehen, weil wir noch in der Nationalliga B spielten. Noah Dudler dagegen kehrt nach Kreuzlingen zurück. Mit Mike Lindner undGian Rickenbach, den anderen Leihspielern von Kreuzlingen, habe ich ebenfalls gesprochen. Sie sind sehr zufrieden hier. Dass sie bleiben, ist aber noch nicht bestätigt. Mit dabei sind sicher Julius Filleböck, Gabriel Gebendinger, Jeremy Frei, Kevin Mancari und Francesco Di Febbo. Wir führen sie langsam an die NLA heran.

Jeremy Freis Position am Centerback ist aber mit Carlo Elia Grandis und Marko Milovanovic schon doppelt besetzt . . .

Ja. Durch die Zuzüge werden ein paar Spieler mehr Platz bekommen. Carlo kann auch einmal links spielen und den Centerback unterstützen. Wenn das klappt, machen wir einen Schritt weiter in die richtige Richtung.

Die nächste Saison beginnt im Oktober statt Januar. Was heisst das für die Vorbereitung?

Das habe ich schon mit der Mannschaft besprochen. Ich habe ihr zwei Wochen freigegeben bis zum 15. Juli – und 24 Trainings vorbereitet. Die absolviert jeder Spieler bis zum 1. September. Es ist das Basistraining, damit wir, wenn wir mit dem gemeinsamen Training beginnen, keine Zeit verlieren. Aber eine lange Pause ist sowieso nicht gut. Dann ist es für die Spieler schwieriger, zurückzukehren.

Und was passiert mit dem Serben Edi Alijagic? Kehrt er nächste Saison zum SCW zurück?

Das ist offen. Das Wichtigste ist aber, dass alle Schweizer Spieler, die hier sind, zufrieden sind und dabeibleiben.

(Der Landbote)