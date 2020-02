Winterthurer Basketballerinnen mehr als 40 Punkte besser

«Unsere Defense war fokussiert, und wir haben die Grosse von Anfang an kontrolliert», erklärt Pia Jurhar das 89:45 der Winterthurerinnen von Sonntag gegen Nyon. Die Grosse, also Innenspielerin Shannon Coffee, überragte mit 1,96 Metern alle. Doch bis zum ersten Korb der Topskorerin von Nyon verstrichen elfeinhalb Minuten. Insgesamt warf die Amerikanerin dank toller Arbeit von Jurhar (in ihrem vierten Einsatz für den BCW) und LaBrittney Jones unter dem eigenen Brett nur sechs Punkte.

«Unsere Defense war fokussiert, und wir haben die Grosse von Anfang an kontrolliert.»BCW-Spielerin Pia Jurhar

Auch mit dem Ball überzeugten die Winterthurerinnen. «Viele Teams haben Probleme gegen die Zonenverteidigung von Nyon», weiss BCW-Headcoach Daniel Rasljic. Sein Team kombinierte sich immer wieder in die Drei-Sekunden-Zone, eroberte sich 17 Mal nach eigenen Fehlwürfen den Ball zurück – und musste oft gar nicht gegen die Zone anlaufen. 16 Mal gelang des dem BCW, Nyon den Ball zu stehlen, 34 Punkte erzielten man mit schnellen Gegenstössen.

«Wir spielen auf einem anderen Level als Nyon», konstatierte Rasljic nach dem Erfolg zufrieden. «Wir haben okay gespielt. Dennoch habe ich viele Dinge gesehen, die wir noch besser machen könnten.» Es ist Kritik auf hohem Niveau.

Cup-Halbfinal gegen Fribourg am Samstag

«Die Teamleistung hat heute gepasst», fand Winterthurs Captain Cinzia Tomezzoli nach der Partie schmunzelnd: «Manchmal». In den guten Phasen waren die SBL-Cup-Siegerinnen Nyon weit überlegen. Und in den anderen Abschnitten vermochte der Gegner auch nicht viel auszurichten. «Wir können es noch besser», betont Tomezzoli. Am nächsten Samstag ist das wohl nötig, wartet doch im Halbfinal des Schweizer Cups mit Fribourg eines der Spitzenteams der NLA.

Schon am Freitag gewannen die Winterthurerinnen zwei Punkte. Der Erfolg im Tessin war nie gefährdet, Riva lag nur in den ersten Sekunden ein einziges Mal in Führung. Nach dem ersten Viertel, das noch einigermassen ausgeglichenen verlief, zogen die Favoritinnen aus der Eulachstadt davon. Der zweite und der dritte Abschnitt gingen mit 15 und 18 Punkten Differenz an den BCW, der am Ende mit 87:46 siegt. Dabei warfen sechs Winterthurerinnen zehn oder mehr Punkte.