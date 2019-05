«Wir gehören momentan zu den besten zwei Teams der Schweiz»

Schon jetzt Geschichte geschrieben

Der Schweizer Meister der Frauen wird in einer best-of-five-Serie ermittelt. Das erste Spiel findet am Sonntag bei Qualifikationssieger Fribourg statt, genauso wie die zweite Partie von Mittwoch, 8. Mai. Danach folgen zwei Matches in Winterthur, die auf den 12. und 15. Mai terminiert sind. Tipoff für das allfällige fünfte Spiel wäre am 19. Mai in Fribourg.



«Unser Ziel ist es, eines der beiden ersten Auswärtsspiele zu gewinnen, am besten das erste», sagt Trainer Daniel Rasljic. «Würden wir das schaffen, könnten wir Fribourg in ein mittleres Chaos stürzen.» Wie immer die Finalserie ausgeht, der BCW hat schon Geschichte geschrieben: Es ist das erste Mal seit 1995, dass ein Team aus der Deutschschweiz in der finalen Entscheidung um den Gewinn des Titels dabei ist. Damals unterlag Baden Bellinzona 0:2. (skl)