Zwei Daviscup-Spieler im NLB-Team des LTC Winterthur

Wie jedes Jahr anfangs Mai starten am kommenden Wochenende die Interclub-Meisterschaften. Dieses Jahr sind es 4296 Equipen, die in einer nationalen oder regionalen Liga ihr Stelldichein geben. Wie im letzten Jahr sind auch sechs Teams aus der Region Winterthur in einer nationalen Liga vertreten. Vier davon stammen aus dem LTC Winterthur, je eines aus dem TC Rolli Seuzach und dem TC Wiesendangen.

Mächtig aufgerüstet

Den höchsten Rangwert geniesst dabei das NLB-Männerteam des LTC Winterthur. Die Equipe, welche beim Debut in der zweithöchsten Landesliga vor Jahresfrist mit einem kaum erwarteten zweiten Schlussrang in seiner Gruppe überrascht hatte, hat für diese Saison mächtig aufgerüstet. Mit Henri Laaksonen (ATP 119) und Sandro Ehrat (ATP 489) sind gleich zwei Schweizer Daviscup-Spieler mit an Bord. Gute Beziehungen des Teamcaptains Roman Vögeli, der Laaksonen eine Zeitlang persönlich betreute, machten es möglich. Der aus Schaffhausen stammende Ehrat, Schweizermeister 2017, trainiert bereits eine Weile mit den Nachwuchstalenten in der Tennisakademie von Roman Vögeli und Urs Walter, der vom nationalen Leistungszentrum in Biel an seine frühere Wirkungsstätte in Winterthur zurückgekehrt ist. Ehrats Vater hatte einst mit dem LTC den Schweizermeister-Titel bei den Herren 35+ geholt.

Ligaerhalt als erstes Ziel

Wie oft die beiden Spitzenspieler das Team verstärken, hängt von deren Turnierplan und ihrem Abschneiden auf der Profitour ab. «Wir hoffen die beiden mindestens das eine oder andere Mal einsetzen zu können», sagt Vögeli dazu. Einen grossen Anteil leistete der Captain auch bezüglich der Finanzierung der Equipe. Dank seiner Privatinitiative bei der Sponsorensuche bleibt der Club weitgehend unbelastet.

Mit Blick auf die Kader der Konkurrenten darf man das verstärkte Team durchaus in den Kreis der Mitfavoriten für den Aufstieg in die NLA miteinschliessen. Dennoch steht für Vögeli die Konsolidierung im Vordergrund. «Das diesjährige Ziel ist es, die Klasse zu erhalten und als gesamtes Team eine gute Saison zu spielen», sagt er dazu.

Treppe zur 1. Liga erhalten

Beim Startschuss kommt es bereits zu einem Knüller. Der LTC trifft auswärts auf Seeblick Zürich, den wohl stärksten der fünf Widersacher. Die Zürcher verfügen zusätzlich über ein NLA-Team und können eine gewisse Anzahl Spieler aus diesem Kader auch in der NLB einsetzen. Von den weiteren Gegnern dürften sich Frohberg Stäfa und Lugano 1903 gemäss ihrer Kaderstärke nach vorne orientieren, während Aufsteiger Rapperswil und Geneva Country Club eher gegen den Abstieg zu kämpfen haben werden.

Ein wichtiges Saisonziel ist für den LTC der Ligaerhalt des zweiten und des dritten Männerteams, die in der NLC und in der 1. Liga antreten. «Wir wollen diese Treppe von der NLB bis in die 1. Liga unbedingt erhalten, um unseren vielen jungen Wettkampfspielern die Chance zu geben, sich mit starker Konkurrenz zu messen und so wertvolle Erfahrungen sammeln zu können», sagt Kathrin Ammann. Insbesondere die NLC-Equipe steht vor einer schwierigen Aufgabe, nachdem es in eine «Hammergruppe» gelost wurde, wo das Erreichen eines der ersten beiden Plätze und damit das Vermeiden der Abstiegsrunde eine Überraschung wäre.

Wiesendangen erstmals in der NLC

Die weiteren vier regionalen Nationalliga-Equipen starten in den Senioren-Kategorien. Das NLA-Frauenteam der Altersklasse 40+ des LTC Winterthur ist zum ersten Mal in zwei aufeinanderfolgenden Saisons in der höchsten Landesliga mit dabei. Dasselbe gilt für ihre Clubkollegen der Altersklasse 45+ in der NLC. In derselben Kategorie ist erstmals in seiner Clubgeschichte auch der TC Wiesendangen vertreten. Einen neuen Anlauf in Richtung NLB nimmt das Frauenteam der Altersklasse 30+ vom TC Rolli Seuzach, das im vergangenen Jahr nach grossem Verletzungspech seinen Platz in der zweithöchsten Liga verloren hatte. (Der Landbote)