«Faire Spiele wären nicht möglich gewesen» Jürg Stahl ist auf diversen Ebenen mit der Corona-Krise konfrontiert. Der Präsident von Swiss Olympic äussert sich zum Entscheid des Internationalen Olympischen Komitees (IOK), die Spiele in Tokio auf 2021 zu verschieben, zum Bundesrat, zur Männerriege Brütten und zum Lagerkoller. Urs Stanger

Sofern es das Wetter zulässt, verlegt Jürg Stahl sein Homeoffice in Brütten ins Freie. Madeleine Schoder

Jürg Stahl, was machen Sie am 24. Juli?

In meiner Agenda stand: Eröffnungsfeier Olympische Sommerspiele, Ortszeit 18 Uhr, in Tokio. Klar freute ich mich, das mit zu erleben. Aber eigentlich ist das alles nicht eine Frage des individuellen Wunsches, vielmehr geht es darum, im Kollektiv die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Jetzt bin ich am 24. Juli voraussichtlich in der Schweiz.