Rychenberg köchelt auf Sparflamme Wie viele Betriebe und andere Vereine hat auch der Unihockey-NLA-Club HC Rychenberg unter den Folgen des Coronavirus zu leiden. Geschäftsführer Mario Kradolfer will jedoch die Ruhe bewahren. René Bachmann

Spektakel vor vollen Rängen: Einnahmen aus solchen Spielen fehlen dem HC Rychenberg in der Kasse. Nathalie Guinand

Das Coronavirus hat den Sport (fast) weltweit zum Stillstand gebracht. Auch der HC Rychenberg hat seine Tätigkeiten auf ein Minimum heruntergefahren. An Wettkämpfe und an gemeinsame Trainings ist derzeit nicht zu denken, und selbst die Administration fährt bis auf weiteres auf Sparflamme. Ein vollständiges Innehalten ist indes nicht möglich. Trotz der eingefrorenen sportlichen Tätigkeiten will die kommende Saison aufgegleist und der durch die ausbleibenden Einnahmen entstandene finanzielle Schaden begutachtet sein.