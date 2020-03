Eine Mailänderin profitiert vom Virus

Die Young Boys wurden letzten Frühling Sofa-Meister. Rafael Nadal kehrte im Spätherbst ohne zu spielen auf den Tennis-Thron zurück. Und Federica Brignone? Kriegt die grosse Kugel für den Sieg im Gesamtweltcup nach einer Weisung des schwedischen Gesundheitsamtes.

Erst während des Captains-Meetings am frühen Mittwochabend erfuhren die Trainer sämtlicher Landesverbände von der Absage der drei Rennen in Are. Bei drei Mitgliedern des Sponsor-Support-Teams des Ski-Weltverbandes FIS waren vergangene Woche Symptome aufgetreten, die auf das Coronavirus hindeuteten. Eine Person wurde nun positiv getestet, sie weilte zuletzt im norwegischen Kvitfjell und befindet sich wie die übrigen Involvierten in Quarantäne. Die FIS liess verlauten, die Gefährdeten seien zumindest in Are mit niemandem in Kontakt geraten. Zudem hätten die Mediziner sofort reagiert.

Umsturz wegen tragischer Umstände

Der Schweizer Chefcoach Beat Tschuor sagt, nicht nur er sei auf dem falschen Fuss erwischt worden. «Wir trainierten ganz normal. Dann ging plötzlich alles schnell.» FIS-Rennchef Peter Gerdol meint, das Wohlergehen sämtlicher Beteiligten stünde im Vordergrund, der Entscheid sei alternativlos. So gab es denn auch keine Proteste, auch nicht vonseiten der USA oder der Slowakei. Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova hätten noch in den Kugelkampf eingreifen können.

An und für sich endete die Saison bereits am 29. Februar. Ein ungewöhnliches Datum, das zu den verrückten letzten Wochen passt. In La Thuille lag zu viel und in Ofterschwang gar kein Schnee, in Are und nächste Woche in Cortina wird wegen des Coronavirus nicht gefahren. Nichtsdestotrotz ist Brignone eine würdige Siegerin, mit fünf Siegen in drei Disziplinen, mit elf Podestplätzen.

Ende Januar schien der Gesamtweltcup längst zu Gunsten Shiffrins entschieden. Dass es zum Umsturz kam, ist einem tragischen Umstand geschuldet. Shiffrins Vater Jeff erlag nach einem Unfall seinen Kopfverletzungen, die Tochter stand unter Schock, pausierte wochenlang. Derweil Vlhova während Shiffrins Auszeit verkrampft wirkte, blieb Brignone unbeschwert. Aus 270 Punkten Rückstand wurden 153 Vorsprung – in der 53-jährigen Weltcup-Geschichte ist sie die erste Italienerin, die ganz oben steht. Die kleine Kugel für den Triumph im Riesenslalom gibt’s obendrauf.

Ohne Allüren, mit Ideen

Seit Jahren gehört Brignone zur erweiterten Spitze, und doch flog sie bis vor wenigen Wochen unterhalb des Radars. Im Getöse ums Slalomduell zwischen Shiffrin und Vlhova, die derart erbittert kämpften, dass die eine der Spionage verdächtigt wurde und die andere eine Verschwörung bei der Kurssetzung witterte, ging fast vergessen, wie konstant die 29-Jährige geworden ist. Brignone sei explodiert, sagte Lara Gut-Behrami in Crans-Montana. Und die Tessinerin ergänzte, sie kenne niemanden, die der Mailänderin den Erfolg nicht gönnen würde.

«Einige tun so, als hätte es

mich vor ein paar Wochen noch gar nicht gegeben.» Federica Brignone

Offen und zugänglich ist Brignone, derweil Shiffrin und Vlhova verschlossen wirken, die Interaktion mit der Konkurrenz meiden. Anders als ihre ärgsten Konkurrentinnen unterhält sie kein teures Privatteam, sie ist ohne Sonderbehandlung in die italienische Equipe integriert. Als sie vor wenigen Wochen die Führung im Weltcup übernahm, erschrak sie beinahe. Nun ist das Interesse hoch an Brignone. «Einige tun so, als hätte es mich vor ein paar Wochen noch gar nicht gegeben.»

Die gestiegene Popularität will sie nutzen, um die Gesellschaft wachzurütteln. Sie setzt sich für den Umweltschutz ein, hat mit «Traiettorie Liquide» ein Projekt lanciert, dessen Ziel es ist, Menschen für den Wert von sauberem Wasser zu sensibilisieren. Mehrmals schon sprang sie in voller Skimontur ins Meer, mit den Bildern will sie aufzeigen, wie Meerestiere wegen des Abfalls sterben. Sie ist sicher: «Ich werde bald noch mehr Gehör finden.»

Noch am Mittwochmittag liess Brignone ausrichten, sie wolle auf der Piste ein Zeichen setzen für ihr Heimatland, das sich in einer schwierigen Lage befindet. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass ausgerechnet sie vom Virus profitiert.