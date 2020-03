So dominierte die Schweiz die Ski-Saison

Anfang Dezember 2019 lief wieder alles in gewohnten Bahnen: 1. Österreich. 2. Schweiz. Die Abfahrerinnen des Nachbarlandes hatten die Kurve gekriegt und ihre Skination auf den für sie vorgesehenen Platz gehievt. Doch mit der Herrlichkeit, in der sie davor 30 Jahre lang lebte, war es bald vorbei. Anfang 2020, Slalomfest in Madonna di Campiglio, vor allem für die Schweizer. Daniel Yule triumphierte vor Zehntausenden, Tanguy Nef, der junge Draufgänger, wurde Sechster.

Die Österreicher scheiterten derweil deutlich am verzweifelten Versuch, die Lücke nach Marcel Hirschers Rücktritt zu schliessen. Einmal noch übernahm Österreich die Führung, mit einem Punkt Vorsprung nach der Kombination von Zauchensee. Ab dem Slalom von Adelboden blieb nur noch der neidische Blick auf die davonbrausenden Schweizer. 1038 Punkte, so gross war ihr Vorsprung am Ende dieser vorzeitig abgebrochenen Saison. Swiss-Ski freut sich über einen Zustupf von rund einer halben Million Franken von den Sponsoren für diesen längst ersehnten Triumph im Nationencup.

Der Kugelregen

Es ist ein regelrechter Kugelregen, der auf das Schweizer Team niederprasselt. Fünf Stück wandern in die Trophäenschränke von Swiss-Ski-Athleten. Das gab es zuletzt vor 28 Jahren, als Paul Accola den Gesamtweltcup für sich entschied, in Super-G und Kombination triumphierte, Franz Heinzer die Abfahrtswertung gewann und Vreni Schneider im Slalom.

Eine grosse Kugel gibt es diesmal allerdings nicht – und der Pokal für den besten Skifahrer in Parallelrennen, den Loïc Meillard einheimste, hat wohl nur beschränkten Wert. «Die Kugel soll den Besten der Saison auszeichnen. Doch mit nur zwei Rennen macht das nicht viel Sinn», sagt er selber. Allerdings beherrschten die Schweizer die Königsdisziplin: Corinne Suter und Beat Feuz triumphierten in der Abfahrt, dazu Suter im Super-G wie Mauro Caviezel. Die Schweizer: Ein Volk im Temporausch.

Die Punktehamsterer

Sie war die grosse Figur des Schweizer Teams an der letztjährigen WM in Are. Silber in der Abfahrt, Bronze im Super-G, das holte Corinne Suter im hohen Norden. Nie war die Schwyzerin bis dahin im Weltcup auf dem Podest gestanden. Die Erfolge setzten im Kopf der 25-Jährigen etwas frei, all die Unsicherheiten, die Zweifel, sie waren spätestens in dieser Saison weg. Suter steht nun schon bei neun Podestplätzen und zwei Siegen. Sie war die erfolgreichste Punktesammlerin unter den Schweizerinnen, es gab Rang 4 im Gesamtweltcup.

Suter war noch erfolgreicher als Wendy Holdener, die sich gleich in allen sechs Disziplinen versuchte, sechsmal auf dem Podest stand – allerdings wie im Winter davor ohne Sieg in Einzelbewerben blieb. Auch bei den Männern waren die Speed-Fahrer die grössten Punktehamsterer. Beat Feuz, dieses medizinische Wunder auf Abfahrtsski, stand bei sieben von neun Abfahrten auf dem Podest, siegte in Beaver Creek und Wengen. Mit 792 Punkten landete er gar auf dem 6. Platz im Gesamtweltcup – obwohl der Emmentaler nur in einer Disziplin so richtig zuschlagen kann.

Währenddessen steigerte Mauro Caviezel seinen Lauf aus dem Vorjahr. Mit vier Podestplätzen gelang dem Bündner damals so etwas wie der Durchbruch. Diesmal waren es gar fünf: drei im Super-G, je einen in Kombination und Abfahrt.

Die Speed-Königinnen

Es geht im Erfolg unter: Die Schweizerinnen waren in diesem Jahr nur drittstärkste Kraft hinter den Italienerinnen um Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone und den Österreicherinnen, die 316 beziehungsweise 254 Punkte mehr holten. Es war vor allem das Speed-Team um Corinne Suter und Lara Gut-Behrami, das immerhin für diesen Podestplatz sorgte.

Die Männer dagegen waren die klare Nummer 1 in dieser Saison. Sie distanzierten die zweitplatzierten Norweger mit Gesamtweltcupsieger Aleksander Kilde um 580 Punkte. Dauerrivale Österreich landet bei den Männern gar noch hinter Frankreich nur auf dem 4. Rang – mit 1100 Punkten Rückstand auf die Schweizer.

Bei diesen sind es längst nicht mehr nur die Männer mit den langen Ski, die für die Glücksmomente sorgen. Das tut auch das in den letzten Jahren im Eiltempo aufgebaute Slalomteam, das mit 1208 Punkten am zweitmeisten zum Spitzenplatz beitrug. Allen voran tat das Daniel Yule, der dreimal gewann und mit insgesamt vier Siegen der erfolgreichste Schweizer Slalomfahrer der Geschichte ist.

Die breite Spitze

Die Big Points, die müssten sie holen, sagten die Trainer vor der Saison. Also: Siege, Podestplätze, nur die könnten den Unterschied schaffen zu den Gegnern. Das Schweizer Team setzte das dann auch um, gewann 11 von 66 Rennen, stand insgesamt 47-mal auf dem Podest.

Allerdings war es am Ende vor allem die Breite, oder die breite Spitze, die die Differenz schuf. Italien und Frankreich bejubelten auch immerhin 10 Siege, Österreich 8 bei 30 Podestplätzen. Doch im Gegensatz zur Konkurrenz gibt es mittlerweile keine Disziplin mehr, in der die Schweizer Athletinnen und Athleten nicht zumindest Chancen haben auf eine Top-3-Platzierung – und wenn es nicht klappt, eben immer noch ertragreiche Positionen unter den ersten 10 für sie bleiben.

Das ungleiche Duell

Was hatten die Schweizer doch unten durch gemusst, wie schnell blätterte doch der Lack der glorreichen 80er-Jahre ab. Der Winter 1988/89: Pirmin Zurbriggen gewann den Gesamtweltcup, holte zwei weitere Kugeln. Vreni Schneider räumte bei den Frauen ab, war die erfolgreichste Skifahrerin des Winters, gewann neben der grossen Kristallkugel die Disziplinenwertungen in Riesenslalom und Slalom, Michela Figini war die beste Abfahrerin, Brigitte Oertli die Stärkste in der Kombination.

31 Jahre ist das nun her. Und seither hatte die Schweiz das Nachsehen im Nationencup, war Österreich der Dauersieger – wurde der Nachbar auch ab und an vorgeführt. Etwa in der Saison 2012/13, als der Schweiz Rang 6 blieb hinter Österreich, Italien, den USA, Frankreich und Deutschland. In diesem Winter schlugen die Schweizer zurück. Peter Schröcksnadel, Präsident des österreichischen Skiverbandes, sagt, es sei eine einmalige Gelegenheit gewesen für die Schweizer. Diese dürften das anders sehen.