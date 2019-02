WM-Hauptprobe fällt ins Wasser

Aufgrund von Schnee- und Regenfällen musste die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen abgesagt werden. Wo beziehungsweise wann die Abfahrt nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Vor der Absage war der Start bereits heruntergesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Veranstalter und der Ski-Weltverband FIS dann aber doch für eine Absage.

Das Rennen auf der Kandahar wäre für die Speed-Fahrer der letzte Wettbewerb vor den Weltmeisterschaften in Are gewesen. Die WM-Abfahrt steht am 9. Februar auf dem Programm, der Super-G am 6. Februar. Am Sonntag ist in Garmisch noch ein Riesenslalom geplant. (lif/sda)