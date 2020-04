Schule zu Hause – Sportamt und Elternräte wollen Bewegung zu Hause fördern Die Schulen sind geschlossen, der Unterricht findet zu Hause statt. Dies gilt auch für den Sportunterricht.

Homeschooling Zu Hause lernen fällt vielen leicht, doch kommen die Kinder dabei auch zu genügend Bewegung? Sabina Bobst

Der Fussballplatz? Gesperrt. Das Vereinstraining? Abgesagt. Die Turnhalle? Geschlossen. Der Sportunterricht in der Schule? Ins Homeoffice verlegt. Kinder haben in der jetzigen Situation kaum Möglichkeiten, sich zu bewegen, dieses Problem will das Sportamt Winterthur und die IG Elternräte Winterthur gemeinsam lösen.

Auf der Plattform der Stadt Winterthur werden beispielsweise Tanzchoreografien angeboten, die zu Hause nachgetanzt werden können, oder Fitness für Sekstufe. Das Angebot wird vom Sportamt, aber auch von einzelnen Schulen gestellt. So läuft beispielsweise auf Instagram die #kbwstayathomechallenge. Dabei gilt es, verschiedene Aufgaben zu meistern.

Bewegung ist wichtig

Die Bewegung ist nicht nur für das körperliche Wohlbefinden wichtig, es fördert auch die Konzentration. Laut Mitteilung der Stadt kann sich ein Kind nur dreimal so lange konzentrieren, wie es alt ist. Also ein 8-jähriges Mädchen sollte sich nach 24 Minuten wieder bewegen, um danach konzentriert weiterarbeiten zu können.

( gvb )