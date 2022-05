Nachwuchstalent aus Stammheim – Sportholzfäller stellt Weltrekord auf und wird Vizeweltmeister Der 22-jährige Oliver Reinhard aus Guntalingen wird als erster Schweizer Vizeweltmeister in der Nachwuchskategorie der Sportholzfäller. Nicole Döbeli

Oliver Reinhard kämpfte auf dem Wiener Rathausplatz um den Weltmeistertitel. Foto: PD

Um ein Haar wäre der Weinländer Oliver Reinhard Nachwuchs-Weltmeister geworden. Im Final der Timbersports in Wien war er punktegleich mit Jack Argent aus Australien, der am Ende mit einer etwas schnelleren Gesamtzeit den Sieg davontrug. Reinhards Stimmung liess sich davon allerdings nicht trüben: «Es war geil», sagte der 22-Jährige, der immerhin einen neuen Weltrekord an der Single Buck – einer rund zwei Meter langen Zugsäge – aufgestellt hatte.

Oliver Reinhard mit der Zugsäge Single Buck. Foto: PD

Der Wettkampf der Nachwuchsathleten hatte vor insgesamt mehr als 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattgefunden. Reinhard wird nun nach der Rookie-Weltmeisterschaft vorzeitig zur Elite wechseln, obwohl er nach Reglement noch drei weitere Jahre in der Kategorie der unter 25-Jährigen antreten könnte: «Ich möchte den nächsten Schritt in Richtung Weltspitze machen und mich bei der Elite etablieren.»

Der 22-jährige Guntalinger wird bereits in zwei Wochen für die Qualifikation zur Schweizer Meisterschaft sowie der Swiss Trophy, welche am 10. und am 11. Juni in Luthern LU stattfinden wird, antreten. Das nationale Saison-Highlight wird dann vom 9. bis zum 11. September anlässlich des Jubiläumfestes «750 Jahre Weiach» stattfinden.

