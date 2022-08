Unerwarteter Sieg – Sportler des Jahres aus Winterthur wird BMX-Weltmeister Als erster Schweizer BMX-Fahrer ist der Winterthurer Simon Marquart in Nantes Weltmeister geworden. Bei den Frauen wurde Zoé Claessens Zweite. red

Simon Marquart wurde in Nantes BMX-Weltmeister. Foto: Madeleine Schoder

Im Final ging der Winterthurer Sportler des Jahres nach der Hälfte der Distanz in Führung und er siegte mit 13 Hundertsteln Vorsprung auf den britischen Europameister Kye Whyte. Mit einer halben Sekunde Rückstand belegte der Franzose Joris Daudet, zweifacher Weltmeister, Rang 3. Es war das erste Mal, dass ein Schweizer BMX-Fahrer Weltmeister wurde. Bisher schauten zwei WM-Bronzemedaillen heraus durch David Graf, zuletzt vor einem Jahr. Mittlerweile ist der Winterthurer Nationaltrainer.

Marquart hatte letzte Saison bereits mit dem Gewinn des Gesamtweltcups imponiert. Trotzdem war sein Sieg in Nantes eine Überraschung. Denn er hatte sich im Frühling einen Oberarmkopfbruch erlitten und deswegen auf die Teilnahme an der kürzlich ausgetragenen Europameisterschaft verzichtet. Es war fraglich, ob er körperlich weit genug ist, um um den WM-Titel mitzukämpfen. Im Final aber nutzte er gegen sieben Konkurrenten eine gute Ausgangslage auf Bahn 6: Es sei zu erwarten gewesen, dass sich die Fahrer auf der Innenseite nach dem Start gegenseitig in die Quere kommen würden, meinte der Winterthurer. Er sei ruhig geblieben und vorbeigezogen, als die anderen Tempo verloren.

Beinahe hätte es auch bei den Frauen WM-Gold für die Schweiz gegeben. Doch Zoé Claessens musste sich im Final von der Amerikanerin Felicia Stancil nur um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben.





