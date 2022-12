Zukunft des EHCW – Sportlich stabiler und konstanter werden Bei der Zusammenstellung des Kaders für die nächste Saison ist der EHC Winterthur noch im Hintertreffen. Urs Kindhauser

Der Vertrag von EHCW-Captain Anthony Staiger läuft noch eine Saison. Foto: Madeleine Schoder

Nach zwei Monaten der Qualifikation führt der Sportchef eines Clubs in der Regel die ersten Gespräche mit Spielern und Trainern für die kommende Saison und schliesst nach Möglichkeit schon den einen oder anderen Vertrag ab oder verlängert mit Schlüsselspielern. So ist es in Olten, Weinfelden, Visp oder an anderen Orten mit Swiss-League-Clubs auch dieses Jahr passiert. Aber nicht in Winterthur, denn der EHCW hat sich erst diese Woche entschieden, auch die nächste Saison in der Swiss League und damit im Profi-Eishockey zu planen. Ausserdem hat man sich per Ende Januar von Sportchef Mario Antonelli getrennt.