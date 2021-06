Protest in Winterthur – Sporttrainer sollen nicht mehr gratis parkieren dürfen Trainerinnen und Trainer wehren sich dafür, ihre Autos bei Sporthallen und Anlagen weiterhin gratis abstellen zu dürfen. Der Stadtrat will das ändern. Nina Thöny

Fertig Bevorzugung: Künftig sollen in Winterthur auch Trainerinnen und Trainer fürs Parkieren bezahlen. Foto: Marc Dahinden

Bisher können Vereine in Winterthur für ihre Trainerinnen und Trainer gratis Parkkarten verlangen, konkret zwei Stück pro Training. Doch damit soll bald Schluss sein. Der Stadtrat lehnt einen Antrag der bürgerlichen Parteien, die eine Beibehaltung der bisherigen Praxis fordern, ab. Wie aus seiner schriftlichen Antwort hervorgeht, will der Stadtrat die gratis Parkbewilligungen per August abschaffen.

Das stösst den Sportvereinen sauer auf. Der Dachverband Winterthurer Sport (DWS) appelliert mit einem Schreiben an die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, sich gegen die Abschaffung zu wehren. DWS-Präsident Daniel Frei schreibt: «Wir spüren keine Wertschätzung des Stadtrats für unseren riesigen Einsatz für die Gesellschaft, das soziale Zusammenleben und das ehrenamtliche Engagement für die Kinder und Jugendlichen.»