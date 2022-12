Grossaufmarsch für Sporthalle – Sportvereine in Elgg setzen sich deutlich gegen Gegner durch 340 Personen stimmten darüber ab, ob in Elgg eine doppelte oder eine dreifache Sporthalle geplant werden soll. Eine grosse Mehrheit war sich einig. Nicole Döbeli

Fünf Stimmenzähler zählten die Elgger Stimmberechtigten, die in grosser Zahl erschienen waren. Foto: Nicole Döbeli

Elgg setzt den Kurs erneut Richtung Dreifachhalle. 340 Personen fanden sich am Donnerstag in der reformierten Kirche ein, um zu entscheiden, ob eine doppelte oder eine dreifache Sporthalle projektiert werden soll. Sie stimmten mit grosser Mehrheit für das grössere und teurere Projekt. Die Gegner unterlagen deutlich, auch ein fakultatives Referendum, das die Abstimmung an die Urne verlegt hätte, kam nicht zustande.