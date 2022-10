Unfall in Neftenbach – Sportwagen kommt von der Strasse ab – zwei Verletzte Bei einem Selbstunfall wurden am Sonntagmorgen der Lenker und die Beifahrerin verletzt. Sie wurden aus dem Auto geschleudert und mussten in ein Spital gebracht werden.

Der Unfallort in Neftenbach. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Sonntagmorgen kurz nach 11 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann mit einer Beifahrerin in einem Personenwagen auf der Weiachstrasse von Pfungen herkommend in Richtung Winterthur. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, kam der Sportwagen nach dem Kreisel aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern, fuhr über die Mittelinsel und prallte gegen einen Kandelaber sowie den Zaun auf der anderen Strassenseite. Beim Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen aus dem Auto geschleudert und erlitten mittelschwere Verletzungen. Während der Autofahrer mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen wurde, musste die 28-jährige Beifahrerin mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Neftenbach, ein Rettungswagen mit Notarzt vom Rettungsdienst Winterthur, ein Rettungswagen vom Spital Bülach, ein Rettungshelikopter der Rega sowie ein Spezialist des EKZ im Einsatz.

