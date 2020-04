Kunst aus der Sprachheilschule Winterthur – Sprache ist wichtig, aber nicht alles Kunstkarten kommen gewöhnlich aus Museumsshops. Diese Karten aber sind aus einem Schulhaus. Gemalt wurden die Bilder von Kindern, die Mühe haben mit Verstehen und Sprechen. Martin Gmür

Diese Bilder gehören an die Öffentlichkeit, fand die Kunstlehrerin der Sprachheilschule Winterthur und liess eine Kartenserie mit Werken ihrer Klassen drucken. Foto: Martin Gmür

Am Tag unseres Besuchs vor einigen Wochen, bevor auch diese Schule geschlossen werden musste, stehen im Werkraum aus Ton geformte Tiere zum Trocknen auf einem Tablett. Ein Kamel, ein Krokodil und eines, das an einen Esel erinnert. Hauptsächlich Kinder der ersten Klasse hätten sie modelliert, sagt die Kunst- und Werklehrerin Andrea-Maria Ochsenbein – und der Besucher staunt. Denn er weiss: Längst nicht jeder Erstklässler kann so modellieren, dass man gleich erkennt, was er darstellen wollte. «Die Kinder mögen Schwierigkeiten mit der Sprache haben, aber gestalterisch sind viele von ihnen stark», sagt Ochsenbein. Sie hatte vor Jahren Grafikerin gelernt, liess sich dann zur Werk- und Zeichenlehrerin ausbilden, arbeitete in einem Heim für Jugendliche, im Altersheim, in Regelklassen und ist nun seit zehn Jahren in der Sprachheilschule Winterthur tätig.