Erkenntnisse über Symbiosen – Sprechen Bäume wirklich miteinander? Der Wald setze auf Kooperation statt auf Konkurrenz, heisst es oft. Doch viele Studien liefern keine schlüssigen Belege über die Fürsorge von Pilzen und Pflanzen. Drei Forscher haben genauer hingeschaut. Hanno Charisius

Bäume stehen offenbar über ihre Mykorrhizen in Kontakt mit anderen Bäumen: Muster von einem Pilzmyzel auf einer Baumrinde. Foto: Getty Images, iStockphoto

Bäume: Sie sind nicht nur die grünen Lungen der Erde, Rohstofflieferanten und Klimawandelbremsen, sondern auch noch fürsorgliche Organismen, die über unterirdische Wurzelnetzwerke miteinander verbunden sind, über die sie den Nachwuchs päppeln und miteinander kommunizieren, quasi per wood wide web. So ist es jedenfalls in Büchern zu lesen, die Bestseller werden, in Videos und Dokumentationen und Vorträgen zu sehen mit Millionenpublikum. Mitunter geben sogar Aufsätze in wissenschaftlichen Fachzeitschriften solche Behauptungen wieder.