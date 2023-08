Springturnier in Humlikon – Der Erfolg aus dem Vorjahr hat die Veranstalter bestärkt Nach dem erfolgreichen Neustart des CS Humlikon findet das regionale und nationale Springturnier von Donnerstag bis Sonntag erneut statt. Angelika Nido

Melanie Freimüller, die Sportchefin des CS Humlikon, wird wieder selbst im Sattel sitzen. Foto: PD

Nachdem das beliebte Springturnier in Humlikon fast zwei Jahrzehnte als internationale Veranstaltung durchgeführt worden war, gab es 2022 einen Neustart: Die «alte» OK-Garde trat ab und Marcel Freimüller übernahm das OK-Präsidium von seinem Vater Paul Freimüller. Zusammen mit seinen Geschwistern Melanie und Patrick lancierte er den CS neu als Springen für regionale und nationale Reiterinnen und Reiter.

«Der Erfolg vom letzten Jahr hat uns gezeigt, dass die Nachfrage an Startgelegenheiten bei den Reiterinnen und Reitern gross ist. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich gefreut, dass auf unserer Anlage wieder gesprungen wurde. Also haben wir beschlossen, dass Springturnier auch in diesem Jahr durchzuführen», erklärt Marcel Freimüller. Wie im Vorjahr darf das junge OK-Trio auf viel Unterstützung aus seinem Umfeld, aus dem Dorf Humlikon und der ganzen Region zählen.

21 Springen verschiedener Stufen

Das letztjährige Programm kam bei den Teilnehmenden gut an, weshalb Sportchefin Melanie Freimüller, die selber im Sattel aktiv ist und die Bedürfnisse der Pferdesportler bestens kennt, nicht viel daran geändert hat.

So startet das Turnier am Donnerstag mit Prüfungen für junge Pferde. Diese werden in altersgerecht konzipierten Parcours, für die der renommierte Kursbauer Guido Balsiger verantwortlich ist, sorgfältig an ihre Aufgabe als Springpferd herangeführt. Am späteren Nachmittag folgen zwei Prüfungen der Kategorie B/R90 und BR/95 für weniger erfahrene Reiter und/oder Pferde.

Am Freitag stehen vier Prüfungen der Kategorien R/N120 bis N140 auf dem Programm, und am Samstag folgen die Kategorien R/N110 und R/N115 sowie zwei R/N130. Beendet wird der Samstag mit dem spannenden Knock-out, bei dem jeweils zwei Reiter gleichzeitig in identischen Parcours gegeneinander antreten – lautstark angefeuert vom Publikum.

Der Sonntagmorgen gehört den Teilnehmenden auf den Stufen R/N100 und R/N105, bevor sich mit dem R/N135 als Warm-up für den Grand Prix der Höhepunkte des Turniers ankündigt. Dieser wird auf Stufe N145 ausgetragen und ist mit einem stattlichen Preisgeld dotiert.

Wie das bei den Springturnieren auf der Anlage der Familie Freimüller üblich ist, kommen auch die Kulinarik und die Unterhaltung ausserhalb des sportlichen Geschehens nicht zu kurz.

Fehler gefunden?Jetzt melden.