Manchmal weht bloss heisse Luft sogar Kühe übers Land. Illustration: Ruedi Widmer

«Bald», schrieb kürzlich eine Nachrichtenagentur, könnte im Zürcher Weinland anstelle von Atommüll CO₂ lagern. Die Meldung war aber ein Schnellschuss und ging etwas übereilig raus an die Redaktionen im Land. Es soll nämlich erst geprüft werden, ob dort ein Test zur Speicherung des Klimagases im Untergrund überhaupt durchführbar wäre. Und sollte ein solcher Test eines Tages auch noch erfolgreich sein, dann könnte ein CO₂-Lager an einem ganz anderen Ort gebaut werden. So weit, so korrekt – aber halt etwas langweilig.

Geprüft und getestet werden soll in einem alten Bohrloch der Nagra bei Trüllikon. Das Ding wurde während der geologischen Abklärungen im Zusammenhang mit dem Atomendlager in die Tiefe gebohrt. Und da die Nagra das Loch nicht mehr benötigt, will der Bund es für seine Zwecke übernehmen. Doch Geheimpapiere, die dieser Zeitung zugespielt wurden, enthüllen die wahren Absichten: Weil das Weinland bei der Standortsuche fürs Endlager den Kürzeren gezogen hat, soll es mit einem gigantischen Sprudelwasserbrunnen entschädigt werden. Und weil das Ganze eine Überraschung werden soll, darf niemand davon erfahren.

Detaillierte Skizzen in den Papieren zeigen die Funktionsweise des 1300 Meter tiefen Brunnens. Das Kohlenstoffdioxid-Gas wird zuerst aus der Landluft gesaugt und dann unter hohem Druck ins Bohrloch hineingepresst, das mit frischem Grundwasser gefüllt ist. Dadurch kommt es zur entscheidenden chemischen Reaktion von CO₂ mit H₂O – und fertig ist das Sprudelwasser. Somit kann das vorzeitige Sommerloch doch noch sinnvoll weiterverwendet werden. Und angeblich gibt es sogar Pläne für ein Sprudelbad.

