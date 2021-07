Armut in Zürich – Sprunghafter Anstieg beim Betteln Zahlen der Stadtpolizei Zürich zeigen: Vor allem im Winter 2021 wurden viel mehr Personen wegen Bettelns verzeigt als in den Vorjahren. Liliane Minor

Zahl hat deutlich zugenommen: Eine Frau aus Osteuropa bettelt beim Landesmuseum. Foto: Thomas Egli (2016)

Ein lauer Abend im «Summergarte» auf dem Kanzleiareal in Zürich. Innert nur einer Stunde tigern nacheinander zwei Frauen und ein Mann um die Tische, fragen die Gäste nach Münz.

Am Bahnhof Stadelhofen, vor wenigen Tagen. Eine Gruppe junger Männer fragt Wartende um Geld, «recht forsch und fordernd», wie es eine Angesprochene erzählt, «und offenbar gut organisiert».

Mitten in der Demo «Critical Mass» stehen zwei Frauen und betteln die Velofahrerinnen und Velofahrer an.

Einzelfälle sind das nicht. Etliche Leserinnen und Leser dieser Zeitung sind in den vergangenen Wochen mit ähnlichen Meldungen an diese Zeitung gelangt: In Zürich seien deutlich mehr Bettelnde unterwegs als früher. Teils seien es ganze Gruppen aus Osteuropa, mutmasslich Roma. Eine kurze Umfrage auf der Redaktion ergibt ein ähnliches Bild. Gerade in den Kreisen 4 und 5 werde deutlich öfter gebettelt als auch schon.