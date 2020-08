YB schafft Klarheit – Spycher konnte wegen Hoarau nicht schlafen Beim Trainingsstart geben die Young Boys etliche Personalentscheide bekannt. Jener zu Guillaume Hoarau überschattet alle anderen. Dominic Wuillemin , Simon Scheidegger

Der gefragte Mann: YB-Sportchef Christoph Spycher muss beim Trainingsstart am Dienstag seine Entscheide erklären. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Christoph Spycher steht am Spielfeldrand und diktiert immer wieder dieselben Sätze in die Mikrofone. Der YB-Sportchef ist beim Trainingsstart am Dienstagmorgen der gefragte Mann. Weil er, wie er selber sagt, eine der schwierigsten Entscheidungen seiner Karriere gefällt hat: Guillaume Hoarau erhält bei den Young Boys keinen neuen Vertrag mehr.