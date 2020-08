Nummer 1 zu Sihltal – Squash-NLA ohne Frauen aus Winterthur Der SRC Winterthur stellt nach 2018/19 zum zweiten Mal kein Team in der Frauen-NLA. Aus Mangel an Spielerinnen. Stefan Kleiser

Nicht mehr für Winterthur am Start: Cindy Merlo spielt neu für den Squashclub Sihltal. Stefan Kleiser

Der Squash Racket-Club Winterthur wird auch kommende Saison kein Frauen-Team in der höchsten Spielklasse stellen - trotz neuem Austragungsmodus ohne Einzelrunden, sondern mit Qualifikationsturnieren an zwei Wochenenden und einer Beschränkung der Teamstärke. «Wir verfügen über zu wenige Spielerinnen», bestätigt Spielleiterin Monika Bettoni den Verzicht auf den Start in der Nationalliga A.