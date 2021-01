Chinesischer Riese ist pleite – SR Technics-Besitzerin HNA leitet Insolvenz ein Gläubiger haben beim Gericht Insolvenz und Umstrukturierung des chinesischen Mischkonzerns HNA beantragt. Das Unternehmen besitzt in der Schweiz Gategroup, Swissport und SR Technics.

Ein HNA-Firmengebäude in der chinesischen Hauptstadt Peking. Foto: Bloomberg/Getty Images

Das chinesische Firmenkonglomerat HNA steht vor der Pleite. Die Gläubiger hätten einen Insolvenzantrag gegen den Konzern gestellt, erklärte der Mutterkonzern der Flugzeugwartungsfirma SR Technics am Freitag.

Er berief sich dabei auf eine Mitteilung des zuständigen Gerichts in der Provinz Hainan. Auslöser der Insolvenz ist die Coronapandemie, die dem im Tourismus und in der Luftfahrt tätigen Firmengeflecht schwer zu schaffen macht.

HNA ist eines der grössten chinesischen Privatunternehmen, das in den vergangenen Jahren mit massiven Prestigeinvestitionen im Ausland Schlagzeilen gemacht hat. In der Schweiz hatte der Konzern den Flugzeugcaterer Gategroup und den Bodenabfertiger Swissport besessen, musste aber wegen Finanznöten das Ruder abgeben. 2019 war HNA auch mal Grossaktionär des Duty-free-Shop-Betreibers Dufry.

Aggressive Einkaufstour

Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der Regionalfluggesellschaft Hainan Airlines, war aber jahrelang in und ausserhalb Chinas aggressiv auf Einkaufstour gegangen. Insgesamt kaufte HNA für 50 Milliarden Dollar ein. In der Folge kämpft der Konzern seit langem gegen einen Schuldenberg, der das Konglomerat angesichts der Reisebeschränkungen und der brachliegenden Luftfahrt- und Tourismus-Branche zu überfordern droht.

Die Regierung in Peking, aber auch Aufsichtsbehörden in Übersee geboten dem Expansionsdrang von HNA letztlich Einhalt, die meisten Auslandsbeteiligungen wurden verkauft. Seit drei Jahren hatte sich das Unternehmen wieder auf das Kerngeschäft Luftfahrt und Tourismus konzentriert.

Doch dann liess die Corona-Pandemie die Erlöse einbrechen, so dass dem Unternehmen das Geld auszugehen droht. Seit fast einem Jahr arbeitete eine Gruppe von Experten unter Führung der Provinzregierung von Hainan an einem Sanierungskonzept. Erst vor einer Woche hatte das Team die Überprüfung der Bilanzen abgeschlossen und Vorschläge für einen Abbau von Risiken gemacht.

Kompliziertes Unterfangen

Die Finanzzeitung «Caixin» hatte berichtet, die Pläne seien «extrem kompliziert». Zur HNA Group gehörten der Arbeitsgruppe zufolge mehr als 2300 Firmen. In der Schweiz musste HNA bereits die Mehrheitsbeteiligung am Flugzeugabfertiger Swissport im Zuge einer Umschuldung an die Gläubiger abgeben.

Bei der Deutschen Bank war HNA über den Vermögensverwalter C-Quadrat aus Wien eingestiegen, zwischenzeitlich hielt dieser im Auftrag der Chinesen fast zehn Prozent an dem grössten deutschen Geldhaus. 2019 hatte HNA seine letzten Deutsche-Bank-Aktien verkauft und war bei C-Quadrat ausgestiegen. C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz sitzt aber immer noch im Aufsichtsrat der Bank.

SDA