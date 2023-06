Popmusik aus Winterthur – SRF 3 unterstützt Nachwuchsmusiker asendorf Radio SRF 3 hat asendorf zum «Best Talent» im Monat Juni ernannt. Damit fühlt sich der Winterthurer auf dem richtigen Weg. Helmut Dworschak

Der 24-jährige Indie-Popmusiker Janis Asendorf. Foto: Andrin Fretz

«Ich war überwältigt, als ich es erfuhr», sagt Janis Asendorf. Die Auszeichnung als «Best Talent» von Radio SRF 3 sei ein Meilenstein und «eine Bestätigung, dass es gut kommt». Sie hat auch konkrete Vorteile: Der Song «Too Good to Be Alone» wird nun mehrmals pro Tag am Radio gespielt. Dazu kommen Live-Sessions. Überdies sei die Auszeichnung nützlich, um weitere Konzerttermine zu erhalten. Das Berufsziel ist klar: Er will von der Musik leben können. Im Moment jobbt er noch, zurzeit als Barchef im Restaurant Zum Hinteren Hecht.