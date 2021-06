Erfolgsformat «Bleisch & Bossart» – SRF kann es also doch Niveaulos und dünn: Für seine Internetformate wird SRF stark kritisiert. Mit «Bleisch & Bossart» zeigt das Schweizer Fernsehen, dass es auch anders geht. Andreas Tobler

Es funktioniert tatsächlich: Das Schweizer Fernsehen kann exklusive Inhalte fürs Internet herstellen, die auf Plattformen wie Youtube, Instagram und Facebook auf Anklang stossen. Denn dort muss SRF hin, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Also ein Publikum, das kaum mehr lineares Fernsehen schaut, aber Serafe-Gebühren zahlt wie alle anderen Erwachsenen.

Schafft es das Schweizer Fernsehen nicht, die junge Zielgruppe mit ihren anderen Nutzungsgewohnheiten zu erreichen, könnte es seine Daseinsberechtigung verlieren. Denn der Auftrag, spezifische Inhalte für die Jungen herzustellen, steht in der Konzession. Wobei diese Zielgruppe gar nicht mehr so jung ist, denn erreicht werden muss ein Publikum unter 45 Jahren. Also Zuschauerinnen und Zuschauer, die mitten im Leben stehen.