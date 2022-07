Rücktritt für Mittwoch angekündigt – Sri Lankas Präsident Rajapaksa auf die Malediven geflohen Der 73-Jährige verliess Sri Lanka in der Nacht auf Mittwoch an Bord einer Militärmaschine gemeinsam mit seiner Ehefrau und einem Personenschützer, wie Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagten.

Sri Lankas umstrittener Präsident Gotabaya Rajapaksa ist nach Massenprotesten wegen der schweren Wirtschaftskrise ausser Landes geflohen und hat sich auf die Malediven abgesetzt. Er landete später nach Angaben eines örtlichen Flughafenvertreters auf den Malediven und wurde unter Polizeischutz an einen unbekannten Ort gebracht.

Rajapaksa war am Samstag aus dem Präsidentenpalast in Sri Lankas Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor tausende Demonstranten das Anwesen stürmten. Danach kündigte er seinen Rücktritt für Mittwoch an, um einen «friedlichen Machtwechsel» zu ermöglichen.

Will laut Beobachtern möglicher Festnahme entgehen

Am Dienstag hatte der Präsident bereits erfolglos versucht auszureisen. Beobachtern zufolge wollte er durch eine Ausreise vor seinem Rücktritt einer möglichen Festnahme entgehen. Dem Staatschef wird Missmanagement der Wirtschaft vorgeworfen. Solange er noch Präsident ist, geniesst er Immunität vor Strafverfolgung.

Der Inselstaat erlebt derzeit eine massive Wirtschaftskrise. Die Regierung war zuletzt nicht mehr in der Lage, die wichtigsten Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren. Inzwischen hat Sri Lanka den Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie Russland um Hilfe gebeten.

