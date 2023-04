Yellow im Playoff-Halbfinal – St. Gallen oder Abschied – andere Optionen gibt es nicht Die Handballerinnen von Yellow Winterthur spielen am Mittwoch in der Axa-Arena gegen das Aus im Playoff-Halbfinal. Jennifer Murer will drei Tage später nochmals auf alte Bekannte treffen. Urs Stanger

Nach je drei Jahren in St. Gallen und in der Bundesliga wirft Jennifer Murer wieder für Yellow die Tore. Foto: Deuring Photography

Jennifer Murer hat diese Woche Ferien in ihrem Halbtagesjob genommen. Nicht wegen des Playoff-Halbfinals. Sondern: Von 10 bis 16 Uhr betreut sie am Winti-Handball-Camp in der Eulachhalle und der Rennweghalle Mädchen und Knaben im Alter von 8 bis 14 Jahren. «Es macht Spass und ist wichtig für den Handball», sagt die Leistungsträgerin von Yellow Winterthur. Sie hat ein paar Talente ausgemacht.

Im Camp half sie mit, auch nachdem sie 2016 von Yellow zu Brühl St. Gallen gewechselt war. Drei Jahre darauf sowie nach Brühls 31. und seither letztem Meistertitel stieg die Nationalspielerin in die Bundesliga zur HSG Blomberg-Lippe auf, ehe sie im vergangenen Sommer nach diversen Knieproblemen nach Winterthur zurückkehrte.

Brühl ans Limit bringen

Jetzt trifft sie im Playoff-Halbfinal auf ihren früheren Club. 0:1 liegt Yellow in der Best-of-3-Serie gegen Rekordmeister Brühl zurück. «Es war ein sehr gutes Spiel», blickt Murer auf die 28:32-Niederlage am Samstag in St. Gallen zurück. «Leider haben wir die Wende nicht ganz geschafft.» Gut vier Minuten vor Ende hatten die Winterthurerinnen bis auf ein Tor Rückstand aufgeholt. «In der Verlängerung hätten wir gewonnen», ist Murer überzeugt. Die St. Gallerinnen seien «fast am Limit» gewesen, sagt sie. «Am Mittwoch bringen wir sie ans Limit. Aber einfach wird es nicht, das ist klar.»

Um 19 Uhr in der Axa-Arena treten die beiden Teams zum siebten Mal in dieser Saison aufeinander. Alle sechs vorangegangenen Spiele hat Brühl gewonnen. Passiert das auch im siebten Anlauf, dann müssen sich die Winterthurerinnen von der Saison verabschieden. Gewinnen sie aber, folgt am Samstag die Entscheidung in St. Gallen.

Mit ein paar St. Gallerinnen hat Jennifer Murer bis 2019 zusammengespielt, mit den Schweizer Internationalen Malin Altherr und Sladana Dokovic etwa. Und der Trainer ihrer letzten Saison bei Brühl steht auch jetzt wieder an der Seitenlinie: Rolf Erdin. «Mit ihm gibt es immer ein herzliches Wiedersehen», sagt Yellows Linksaussen.

«In St. Gallen zu spielen, ist es schon sehr speziell für mich», erklärt Murer. «Ich fühle mich sehr wohl dort. Auch aus dem Umfeld kenne ich immer noch Leute.» Nicht nur wegen der alten Kontakte will sie am kommenden Samstag unbedingt wieder in der St. Galler Kreuzbleiche auftauchen – zum dritten und letzten Spiel des Playoff-Halbfinals.

