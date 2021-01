Hausdurchsuchung in Winterthur – Staatsanwaltschaft ermittelte im Umfeld von FCW-Fans Unter anderem wegen des Besitzes von Waffen und illegalem Feuerwerk wurde ein junger Mann verurteilt. Ein «Anfangsverdacht im Zusammenhang mit Spielen des FCW» bei einem Teil der Delikte hatte sich aber nicht erhärtet. Yolanda Di Mambro

Zu Beginn der Ermittlungen wurde eine Spur in Richtung Fussballclub verfolgt: Blick ins Stadion Schützenwiese. Foto: Marc Dahinden

Anfang 2018 durchsuchten Polizisten die Wohnung eines jungen Fans des FC Winterthur und beschlagnahmten zahlreiche illegale Gegenstände. Der Mann kam für einen Tag in Haft. Nun wurde er von der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland per Strafbefehl verurteilt.

Auslöser für die Hausdurchsuchung war der Verdacht auf Sachbeschädigungen in Form von illegalen Sprayereien. Nachgewiesen werden konnte dem jungen Mann schliesslich eine Sprayerei mit dem «FCW»-Schriftzug, der Sachschaden betrug 300 Franken. Zudem zogen die Strafbehörden illegal importierte und erworbene Wurf-, Klapp- und Schmetterlingsmesser sowie Schlagringe und einen Laserpointer ein. In der Wohnung lagerte der Mann auch 17 bodenknallende Feuerwerkskörper, die er in Deutschland und Frankreich illegal gekauft hatte.

«Nie Vorfälle mit Waffen»

Die Staatsanwaltschaft schreibt auf Anfrage, dass es keine Anhaltspunkte gebe, dass die eingezogenen Gegenstände in einem Zusammenhang mit FCW-Spielen gestanden hätten. Davon waren die Ermittler aber nicht immer überzeugt.

Zu Beginn verfolgte die Staatsanwaltschaft zumindest eine Spur in Richtung des Fussballclubs. «Wegen der Art der Feuerwerkskörper und aus weiteren Gründen gab es einen Anfangsverdacht, dass diese in Zusammenhang mit Spielen des FCW mutmasslich verwendet werden», schreibt die Behörde. «Dieser Verdacht liess sich im Rahmen der Ermittlungen jedoch nicht erhärten.»

Dass die Messer für den Gebrauch innerhalb der FCW-Anhängerschaft gedacht sein könnten, schlossen die Ermittler von Anfang an aus. FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli sagt denn auch auf Anfrage: «Es hat unseres Wissens noch nie Vorfälle mit Waffen gegeben. Es wurden auch nie Waffen gefunden oder beschlagnahmt.» Aus dem Umfeld der Fankurve heisst es ebenfalls, es gebe beim Club keine Probleme mit Waffen. Knallende Feuerwerkskörper seien zudem verpönt, man höre und sehe sie seit Jahren nicht mehr im Stadion.

Zweite Hausdurchsuchung

Der junge Fan wurde nun zu einer bedingten Geldstrafe von 4800 Franken (120 Tagessätze à 40 Franken) verurteilt, mit einer Probezeit von zwei Jahren. Eine Busse in Höhe von 1200 Franken und die Verfahrenskosten von 800 Franken muss er zahlen. Die Delikte lauten auf Sachbeschädigung, Vergehen gegen das Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe und mehrfaches Vergehen gegen das Waffengesetz.

Im Zuge der Ermittlungen kam es zu einer zweiten Hausdurchsuchung bei einer weiteren Person, offenbar auch im Umfeld der FCW-Fans, wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und weiterer Delikte. Auch in diesem Fall gab es bereits im Jahr 2019 ein Urteil.